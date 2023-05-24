رونالدو، الدوري السعودي سيكون من بين الدوريات الخمسة الكبرى في العالم

يعتقد البرتغالي كريستيانو رونالدو، القادم إلى نادي النصر بصفقة خيالية، أن الدوري السعودي لكرة القدم “سيكون بين أفضل خمس دوريات في العالم، لكنه بحاجة للوقت.

وقال رونالدو في لقاء مع شركة الرياضية السعودية بعد تسجيله هدف الفوز للنصر، على الشباب حيث قلب فيها العالمي تأخره بهدفين، (الدوري السعودي يتحسّن، العام المقبل سيكون أفضل بعد، خطوة بخطوة. أعتقد ان هذا الدوري سيكون بين أفضل خمس دوريات في العالم، لكنه بحاجة للوقت، اللاعبين والبنية التحتية).

وتابع الدون : أعتقد ان هذا البلد يملك إمكانيات مذهلة وشعباً رائعاً والدوري سيكون رائعاً برأيي.

"الدوري السعودي دوري قوي وليس بالسهل، ويحتاج إلى بعض اللاعبين وسيكون من ضمن أقوى 5 دوريات في العالم"



?️ كريستيانو رونالدو – لاعب #النصر#النصر_الشباب | #SSC pic.twitter.com/1UfC2LK7LE — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 23, 2023