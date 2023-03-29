هيرفي رونار يستقيل من تدريب منتخب السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه قبل استقالة المدير الفني للمنتخب الأخضر، الفرنسي هيرفي رونار من مهامه.

وقاد رونار منتخب السعودية خلال بطولة كأس العالم الأخيرة التي احتضنتها قطر نهاية العام المنصرم، والتي شهدت فوزا تاريخيا لرجال الأخضر 2-1 على منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي والذي عاد بفاز بالبطولة.

وتولى المدرب البالغ من العمر 54 عاماً قيادة المنتخب السعودي في العام 2019 وقاده لكأس العالم 2022 في قطر، بعد تصدره مجموعته الآسيوية.

وكان الاتحاد السعودي أعلن في أيار/مايو الماضي تجديد عقد المدرب السابق للمغرب وكوت ديفوار حتى 2027.

ونشر المنتخب السعودي لكرة القدم بياناً عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال فيه “وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفيه رونار برغبته عدم إكمال المدة المتبقية من عقده”.

وأضاف أنه “على ضوء ذلك، تم تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد. وتمنى رئيس وأعضاء المجلس التوفيق له في مسيرته القادمة”.

وقال رونار في فيديو مؤثر على صفحة المنتخب السعودي على تويتر “حققنا نجاحا كبيرا في التصفيات، وتصدرنا المجموعة أمام اليابان وأستراليا، وتأهلنا إلى كأس العالم.. خضنا تجربة رائعة، ومباراة الأرجنتين ستظل خالدة في أذهان الجماهير السعودية”.

لكن بعد هذه النتيجة المذهلة، خسرت السعودية أمام بولندا والمكسيك لتودع المنافسات في قطر، وتحولت النشوة والاحتفالات إلى خيبة أمل، حيث أخفق الأخضر في تكرار إنجازه السابق ببلوغ دور الثاني.

وقال رونار “لعبنا مباراة رائعة أمام بولندا لكن للأسف لم نحقق نتيجة جيدة”.