رولكس ترفع أسعار الساعات 5 بالمئة بسبب تقلبات العملات

رفعت شركة «رولكس» أسعار التجزئة لساعاتها في أوروبا للمرة الثانية هذا العام بسبب تقلبات اليورو و أسعار العملات وقوة الدولار الأمريكي؛ وذكرت الشركة، ومقرها جنيف، أنها رفعت الأسعار في القارة بنحو 5% كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وفي أيلول / سبتمبر سبقت زيادة مماثلة في المملكة المتحدة استجابة لانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني الذي جعل الساعات المرغوبة التي تباع في بريطانيا تقل تكلفتها كثيراً للمشترين الأمريكيين الذين يتسوقون بالدولار.

وكمثال على الزيادات الأخيرة أصبح الطراز «دايتونا»، المعروف بأنه الأقل تكلفة، يتم بيعه الآن بمبلغ 14600 يورو بعد أن كان سعره 13900 يورو (13583 دولاراً) في كانون الثاني / يناير؛ بزيادة قدرها 5,04%. وتمثل هذه الزيادة في القارة الأوروبية المرة الثانية التي ترفع فيها «رولكس» أسعار التجزئة هذا العام.

وكانت الأسعار قد ارتفعت في يناير في معظم الأسواق بمتوسط 3.5% تقريباً للطرز الرياضية المطلوبة والتي أصبحت أكثر تكلفة بنسبة 10%.





أسباب ضعف اليورو

وكانت قيمة اليورو قد انخفضت إلى ما دون التكافؤ مع الدولار الأمريكي في وقت سابق من هذا العام بسبب:

تزايد علامات الضعف الاقتصادي في جميع أنحاء القارة.

ارتفاع التضخم.

توقعات تشديد السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

8 مليارات دولار مبيعات رولكس سنوياً

تُعد «رولكس» أشهر ماركة للساعات الفاخرة السويسرية بحصة سوقية تقترب من 29%.

مبيعات رولكس السنوية تبلغ حوالي 8 مليارات فرنك سويسري (7,9 مليار دولار).

تنتج رولكس حوالي مليون ساعة في السنة، وفي معظم الطرز يتفوق الطلب على المعروض مما يجعل البعض يتداولها فوق أسعار التجزئة في السوق الثانوية.