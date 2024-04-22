فريق التحرير by فريق التحرير

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رولكس نادرة تُباع بـ 3.5 مليون دولار في مزاد بـموناكو

تميزت ساعة رولكس 4113 بتصميمها الاستثنائي وخصائصها النادرة، مما يجعلها محط اهتمام هواة جمع الساعات الفاخرة.

فريق التحرير by فريق التحرير
رولكس

بيعت ساعة رولكس نادرة مزودة بكرونوغراف لأجزاء الثانية بسعر قياسي 3.3 مليون يورو (3.5 مليون دولار) في مزاد أقيم في موناكو يوم السبت.

وتعتبر الساعة “رولكس 4113″، التي أنتجت عام 1942، واحدة من 12 ساعة فقط صنعت من هذا الطراز، ولا يوجد منها سوى تسع وحدات فقط حالياً.

وتجاوز سعر بيع الساعة مستوى قياسياً سابقاً لهذا الطراز بلغ 2.4 مليون فرنك سويسري (2.6 مليون دولار) والذي دُفع في 2016 في مزاد “فيليبس” في جنيف.

وتتميز “رولكس 4113” بمزايا استثنائية تجعلها فريدة من نوعها، حيث يُعتقد أنها الساعة الوحيدة التي أنتجتها العلامة التجارية، ومقرها في جنيف، مزودة بخاصية الكرونوغراف الخاصة بأجزاء الثانية، والمعروفة أيضاً باسم “راترابونت”.

ويبلغ قطر صندوق الساعة 44 ملم (1.73 بوصة)، مما يجعلها واحدة من أكبر الساعات التي صنعتها الشركة على الإطلاق. كما يمكن أن تقيس خاصية أجزاء الثانية فترات زمنية مختلفة، وذلك من خلال أزرار التشغيل والإيقاف وإعادة الضبط.

تنتمي الساعة إلى مجموعة أورو مونتاناري، وهو أحد أبرز هواة جمع الساعات في العالم وعالم مختص في الساعات. كما كتب العديد من الكتب تحت الاسم المستعار جون غولدبيرغر، بما فيها “100 ساعة رولكس فائقة” (100 Superlative Rolex Watches) والذي يظهر طراز “4113” على غلافه.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...