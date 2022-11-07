روشن تطرح للبيع 2171 وحدة سكنية في مشروع سدرة

أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري عن طرح 2171 وحدة سكنية للبيع من المرحلة الثانية من مشروعها الأول “سدرة” في الرياض.

ويأتي انطلاق مبيعات المرحلة الثانية من “سدرة” في أعقاب نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من “سدرة”، حيث أظهرت المبيعات السريعة طلب السوق على مفهوم “روشن” للأحياء المتكاملة المجهزة بوسائل الراحة والتي تدعم أسلوب حياة متوازن.



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مشروع سدرة

ويتميز مشروع سدرة بـ :

تصاميم تمزج التقنيات المتطورة بطابع تراثي.

شبكة من المساحات الخضراء والمفتوحة.

بيئة معيشية مع شوارع صديقة للمشاة وأطر عمل طويلة الأجل للصيانة والإدارة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر: “نعتز في روشن بتقديم خيارات ذات جودة عالية، ونعتبر إطلاق المبيعات لوحدات المرحلة الثانية من سدرة نقطة مهمة في مسيرة الشركة لتحقيق مستهدفاتها في ما يتعلق بتوفير منتجات تسهم في الرفع من مستوى جودة الحياة في السعودية”.



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تعزيز الإستدامة

وتعزز شركة روشن مبدأ الاستدامة، مما يجعل الطبيعة في قلب المجتمع، حيث يتم إثراء الطبيعة في المجتمع بشكل أكبر من خلال زراعة الأشجار وتعزيز الاستدامة من خلال:

مسارات مخصصة للمشاة ومرتبطة مع شبكة من المسارات والمساحات الخضراء.

تخفيض بنسبة 18% بالمتوسط في تكاليف الطاقة مقارنة بالوحدات المشابهة، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 17% في تكلفة المياه.

وكانت روشن قد أطلقت أول مشاريعها “سدرة1” بنجاح، حيث من المنتظر أن توسع رؤيتها حول مختلف أنحاء المملكة، وذلك بعد أن أعلنت مؤخراً عن إطلاق مشروع العروس بجدة، الذي من المقرر أن يضيف 18,000 وحدة سكنية جديدة إلى شمال جدة، في حين يتم تطوير مجتمعات أخرى متكاملة بالكامل في تسع مدن في أربع مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وعسير.