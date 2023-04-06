روشن تتعاون مع نظام تحديد المواقع الجغرافية المُبتَكَر “عنوان 3 كلمات”

وقّعت مجموعة روشن، المطوّر العقاري الرائد في المملكة، وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم مع “عنوان 3 كلمات”، نظام تحديد المواقع الجغرافية الُمبَتَكَر، لتمكين سكّان مجتمعات “روشن” من تحديد مواقعهم الجغرافية بشكل يتكامل مع خدمة “العنوان الوطني”، حيث ستُسهم هذه الشراكة في تعزيز التعاون بين الجهتين لإيجاد حلول إضافية، من شأنها تسهيل الحياة اليومية للمقيمين في مجتمعات “روشن” السكنية، ورفع جودة الخدمات المقدمة داخل تلك المجتمعات، من خلال تقديم الحلول التقنية المُبتَكَرَة.

تتمثل آلية عمل نظام “عنوان 3 كلمات”، في تقسيم العالم إلى مربعات من 3 أمتار، وتخصيص عنوانًا فريدًا لكل موقع، يتكوَّن من ثلاث كلمات، تتميز بسهولة نطقها ومشاركتها، حيث يكون هناك عنوانًا خاصًا بكل بوابة أمامية، ومدخل مركز تجاري، وأماكن وقوف السيارات، ومدخل مبنى جديد، فعلى سبيل المثال، سيأخذنا عنوان filled.count.soap إلى مقر شركة “عنوان 3 كلمات” في لندن، بكل سهولة ودقة، ويُتاح استخدام التطبيق من خلال الخريطة عبر الإنترنت، كما يُمكن استخدامه بدون اتصال بالإنترنت، ويمكن لمستخدمي نظام “أندرويد” أو”iOS” تحميل التطبيق مجانًا، واستخدامه بأكثر من 50 لغة، بما في ذلك اللغة العربية.

تسهم هذه الشراكة في تحقيق رؤية “روشن” لتكون المطور العقاري الأكثر موثوقية في المملكة، وتقديم أفضل الحلول الممكنة لعملائها، على نطاق واسع، وفي جميع أنحاء المملكة، حيث ستتضمن العناوين الموجودة في مجتمعات “روشن” السكنية، “عنوان 3 كلمات” بالإضافة إلى “العنوان الوطني”، كما ستتضمن عناوين أماكن التجمعات الرئيسية، ومرافق البيع بالتجزئة، والمرافق الترفيهية، بالإضافة إلى المرافق العامة، “عنوان 3 كلمات” الخاصة بهم لتحديد الاتجاهات وتسهيل الوصول إليهم، كما سيتمكّن المقيمون من استلام الطرود من منازلهم، من خلال مزودي خدمة البريد السريع المُستخدِمين لتطبيق “عنوان 3 كلمات”، كما سيتمكن فريق العمليات المجتمعية في “روشن” من استخدام التطبيق لإرسال الموظفين الميدانيين إلى الموقع المحدد عند الحاجة، وبكل كفاءة ودقة.

وعن هذا التعاون، قال الرئيس التنفيذي للمبيعات في مجموعة روشن جيسون مارجيتس: “تطبيق “عنوان 3 كلمات” هو تقنية صاعدة، يزداد زخمها يومًا بعد يوم بين الأجيال الشابة من المواطنين، ونحن في غاية الحماس في “روشن” لدمج هذه التقنية في مجتمعاتنا، حيث إننا نرى إمكانات كبيرة للتطبيق في قطاع الخدمات الرقمية، بدءًا من تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستهلكين، وخدمات السلامة، وصولًا إلى زيادة الكفاءة والراحة في العمليات التجارية”.





وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتطبيق كريس شليدريك: “يُأتي استخدام “روشن” لتطبيق “عنوان 3 كلمات” في مجتمعاتها السكنية، فرصة نوعية تحمل قيمة مضافة لنا، حيث يمكن للمشاريع السكنية الجديدة الاستفادة بشكل كبير من هذا التطبيق عبر وجود عناوين جاهزة ومباشرة فور الانتهاء من البناء، للمساعدة في توجيه الأشخاص، والخدمات، إلى البوابة الصحيحة أو المبنى الصحيح، كما سيتمكّن السكّان من خلال التطبيق، من العثور على عنوان منزلهم بشكل دقيق، ومشاركته، عبر ثلاث كلمات بسيطة، سواء كان ذلك باللغة الإنجليزية أو العربية “.

مجموعة “روشن” العقارية هي شركة تطوير عقاري وطنية، تابعة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، تعمل على تطوير القطاع العقاري في المملكة، وتعزيز جودة حياة المواطنين، من خلال تصميم وتطوير أحياء سكنية بمعايير عالية الجودة، وفق تصاميم حضرية حديثة، مُستَلهَمَة من التراث السعودي الأُصيل، تتناسب مع تطلعات المجتمع السعودي، كما تدعم جهود الحكومة في زيادة نسبة تملّك الوحدات السكنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث تعمل المجموعة كمطور عقاري ومشغّل رئيسي في مجموعة واسعة من فئات الأُصول، والاستفادة من الأُراضي بنظام حق الانتفاع، بما في ذلك المرافق السكنية، ومنافذ البيع بالتجزئة، والمرافق التجارية، ومرافق الضيافة، والمرافق العامة.

وبعد النجاح الذي حققه مشروع “سدرة” الرائد في مدينة الرياض، أطلقت “روشن” 3 مجتمعات سكنية أخرى في جميع أنحاء المملكة، تعتزم من خلالها تقديم أكثر من 40 ألف وحدة سكنية تتمتع بمعايير “روشن” العالمية، مع مجموعة متنوعة من وسائل الراحة والترفيه، كما تعمل “روشن” على تكوين شراكات استراتيجية مع الاستشاريين، والمقاولين الرئيسيين، والمقاولين من الباطن، والموردين، بما يضمن حصول عملائها على أفضل المنتجات والخدمات في السوق، كما يعمل برنامج الشراكة الشامل الخاص بالمجموعة، على تعزيز الاقتصاد المحلي، والقطاع العقاري في المملكة، من خلال توفير فرص الاستثمار، وتحفيز سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل جديدة.