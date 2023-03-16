أعلنت مجموعة روشن، أحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة السعودي والمطور العقاري الرائد في المملكة، اليوم الخميس، عن توقيع سبع اتفاقيات بقيمة تصل إلى 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) لتطوير بنى تحتية ومرافق متعددة في مجتمعاتها المختلفة حول المملكة العربية السعودية.

وجرت مراسم التوقيع على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص المقام في الرياض خلال الفترة من 14 إلى 15 مارس/آذار 2023، ومثّل مجموعة روشن في التوقيع الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بالمجموعة أسامة قباني.

وتهدف العقود المبرمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى تطوير منافع ومرافق متعددة ضمن مجتمعات روشن المختلفة حول المملكة مشتملة في ذلك على تطوير وبناء الوحدات السكنية والمتنوعة والبنى التحتية والمشاتل الزراعية والمدارس بمختلف مراحلها.

وقال الرئيس التنفيذي للتطوير بمجموعة روشن أسامة قباني “وتيرة العمل المتسارعة في روشن تحفزنا دائماً على التعاون مع مختلف الشركاء لتحقيق طموحاتنا العريضة.

وأضاف “أن الشراكات جزء أصيل من عملنا في روشن، حيث نعمل بصفتنا مطورين وممكنين في القطاع العقاري بما يتناسب مع رؤيتنا في تقديم منتجات ذات جودة عالية وأساليب حياة جديدة وعصرية تسهم في الرفع من مستوى جودة حياة سكان المملكة وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030“.

وشملت الاتفاقيات المعلنة التوقيع مع شركة تشاينا هاربور الهندسية، شركة شابورجي وبالوني، وشركة أنساب للمقاولات، ومجموعة سيتي اسكيب، وشركة الكفاح للبريكاست، وشركة هيف وشركة عبر للمقاولات.

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