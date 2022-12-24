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روسيا والغاز: “كوفيتكا”.. تشغيل أكبر حقل للغاز في سيبيريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تشغيل حقل "كوفيكتا" للغاز الذي يعتبر الأكبر بشرق سيبيريا، يعتبر حدثا هاما في تطور قطاع الغاز في بلاده.
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تشغيل حقل “كوفيكتا” للغاز الذي يعتبر الأكبر بشرق سيبيريا، يعتبر حدثا هاما في تطور قطاع الغاز في بلاده.

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تدشين الحقل

وقال بوتين خلال مشاركته عبر الفيديو في حفل تدشين الحقل:

  • إن حقل غاز “كوفيكتا” تبلغ احتياطياته القابلة للاستخراج 1.8 تريليون متر مكعب
  • سيصبح الأكبر في سيبيريا
  • تم إنشاء خط أنابيب بطول 800 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي
  • سيتم تشغيل أهم طريق لنقل الغاز في روسيا بكامل طوله الذي سيتجاوز 3 آلاف كيلومتر
  • سيضمن إمدادات موثوقا بها للشركاء الأجانب وسيشكل حافزا لتنمية المناطق الشرقية من روسيا
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أكبر احتياطيات

ويعد حقل “كوفيكتا” لتكثيف الغاز الأكبر من نوعه في شرق روسيا من حيث احتياطيات الغاز، ويعتبر قاعدة تشكيل مركز إنتاج الغاز في مقاطعة “إيركوتسك” الروسية، وتم اكتشافه في عام 1987.

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