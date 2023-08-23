روسيا قد تضم أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الانفصاليتين

نقلت رويترز عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف قوله إن بلاده قد تضم منطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليتين المحاذيتين لـ جورجيا.

وكتب ميدفيديف، وهو رئيس سابق لروسيا، في مقال نشرته صحيفة (أرجومنتي إي فاكتي) الروسية مساء اليوم الثلاثاء “فكرة الانضمام إلى روسيا لا تزال تحظى بشعبية في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية”. وأضاف “من الممكن جدا تنفيذها إذا كانت هناك أسباب وجيهة لذلك”.

وخسرت جورجيا المنطقتين اللتين تقطنهما أغلبية شركسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. واعترفت موسكو باستقلالهما في عام 2008 في أعقاب محاولة جورجيا استعادة السيطرة على أوسيتيا الجنوبية بالقوة، وهو ما أدى إلى هجوم روسي مضاد.

وعلى الرغم من تحسن العلاقات الروسية مع جورجيا منذ ذلك الحين، فقد اتهم ميدفيديف الغرب بإثارة التوتر في أنحاء الدولة من خلال مناقشة احتمال انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.