سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

روسيا قد تضم أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الانفصاليتين

سامر باطر by سامر باطر

نقلت رويترز عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف قوله إن بلاده قد تضم منطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليتين المحاذيتين لـ جورجيا.

وكتب ميدفيديف، وهو رئيس سابق لروسيا، في مقال نشرته صحيفة (أرجومنتي إي فاكتي) الروسية مساء اليوم الثلاثاء “فكرة الانضمام إلى روسيا لا تزال تحظى بشعبية في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية”. وأضاف “من الممكن جدا تنفيذها إذا كانت هناك أسباب وجيهة لذلك”.

وخسرت جورجيا المنطقتين اللتين تقطنهما أغلبية شركسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. واعترفت موسكو باستقلالهما في عام 2008 في أعقاب محاولة جورجيا استعادة السيطرة على أوسيتيا الجنوبية بالقوة، وهو ما أدى إلى هجوم روسي مضاد.

وعلى الرغم من تحسن العلاقات الروسية مع جورجيا منذ ذلك الحين، فقد اتهم ميدفيديف الغرب بإثارة التوتر في أنحاء الدولة من خلال مناقشة احتمال انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...