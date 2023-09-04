سامر باطر by سامر باطر

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روسيا ستقدم شحنات حبوب مجانا لـ 6 دول إفريقية

سامر باطر by سامر باطر

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن بلاده ستقدم الحبوب مجانا إلى 6 دول إفريقية خلال 3 أو 4 أشهر. وأكد بوتين، في كلمة خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية: عزم روسيا فتح عدد من المؤسسات التعليمية الروسية في إفريقيا، حسب وكالة الأناضول.

وقال الرئيس الروسي إن بلاده مستعدة لتوفير ما بين 25-50 ألف طن من الحبوب مجانا إلى بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا خلال الأشهر المقبلة. واختتم بوتين حديثه قائلاً إن الدول الغربية تتهمنا زورا بالتسبب في الوضع الراهن للأزمة في سوق الغذاء العالمي، إلا أنها في الوقت نفسه تعيق إمداد الحبوب والأسمدة للدول المحتاجة.

وانطلقت، الخميس، النسخة الثانية من قمة “روسيا – إفريقيا” في مدينة بطرسبورغ الروسية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين موسكو ودول القارة السمراء والارتقاء بها لمستوى جديد. وتنعقد القمة يومي 27 و28 يوليو/ تموز الجاري، حيث يشارك فيها عدد من قادة الدول الإفريقية، وفي مقدمتهم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا. من جهته، أكد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، في تصريح صحفي، مشاركة 49 دولة إفريقية من أصل 54 في القمة، حسب المصدر نفسه.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...