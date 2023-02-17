روسيا ستصادر أصولا أمريكية ردا على تفجيرات نورد ستريم

أعلن رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين أمس الخميس إن تفجيرات العام الماضي بخطي أنابيب نورد ستريم بين روسيا وألمانيا هي “هجوم إرهابي”، متهما الرئيس الأمريكي جو بايدن المسؤولية.

وقال فولودين إن تحقيقات أخرى فقط في الوقائع يمكن أن تقود إلى طلب تعويضات من جهات أجنبية. وضغط النواب مجددا من أجل فتح الأمم المتحدة تحقيق في وقوع أعمال تخريب.

وأضاف أن من حق روسيا أيضا، أن تصادر أصولا بسبب تدمير خطي الأنابيب الذين تملكهما روسيا وألمانيا، في ضوء مصادرة أموالها الآن في الغرب للتعويض عن الأضرار في أوكرانيا. وصفت روسيا تفجير أنابيب نورد ستريم بـ”الهجوم الارهابي” وتحمل واشنطن المسؤولية عقب تحقيق صحفي زعم أن الاستخبارات الأمريكية قامت بعملية سرية لتفجير الأنابيب.

وكان الصحفي الاستقصائي المعروف سيمور هيرش قد نشر تحقيقا يوضح كيف قامت واشنطن بتخريب خط أنابيب الغاز “نورد ستريم” بمساعدة دولة أوروبية والتمويه بمناورات للناتو قرب الأنابيب لزرع المواد المتفجرة. وأمر مجلس الدوما “البرلمان” بتحديد الضرر الواقع على خطي الأنابيب في أيلول/ سبتمبر الماضي، عندما تسببت مجموعة من الانفجارات في حدوث تسريبات مريبة.

ولم يظهر أي دليل يثبت تورط أي جهة فيما لم تصل التحقيقات في الدنمارك إلى أي نتيجة تحدد الجناة الذين ارتكبوا عمليات التخريب كذلك الحال مع مكتب الادعاء الألماني الذي يجري تحقيقا في الانفجارات. وتنفي الولايات المتحدة أن تكون وراء هذه الهجمات. غير أن الصحفي الأمريكي الشهير سيمور هيرش، الفائز بجائزة بوليتزر الأمريكية لتغطيته الحرب في فيتنام وكشف لاحقا فضيحة التعذيب بسجن أبو غريب في العراق، نشر الأسبوع الماضي تحقيقا على حسابه في منصة سبستاك الالكترونية، يتهم فيه وكالة الاستخبارات الأمريكية بأنها وراء تدريب غواصين من البحرية الأمريكية قاموا بزرع المتفجرات وتدمير الأنابيب بتفجيرها لاحقا، واستند هيرش إلى مصدر واحد مجهول الهوية ذكر له مركز التدريب على الغوص في فلوريدا حيث تم تدريب فريق أمريكي لإنجاز المهمة المزعومة. كما ذكر تقرير هيرش إلى ضلوع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بالتنسيق في العملية كونه طيعا جدا مع الأمريكيين.

أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بدورها نفت صحة تقرير هيرش الذي نشره على حسابه في منصة النشر الذاتي “سابستاك”، بل وصفته بأنه “من نسج الخيال”. وأعاد متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تأكيد نفي البيت الأبيض، واصفا التقرير بأنه “كاذب تماما وبشكل مطلق”.

وردا على سؤال حول ادعاء هيرش بأن أوسلو دعمت العملية، قالت وزارة الخارجية النروجية إن “هذه المزاعم كاذبة”. وكانت الدول الغربية قد حمّلت موسكو مسؤولية تفجير خط الأنابيب في أيلول/سبتمبر، ما فاقم الغضب ضد موسكو في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

ولم تتوصل التحقيقات التي أجرتها السلطات السويدية والدنماركية والألمانية إلى اي نتيجة ولا إلى أي معطيات تساعد تحديد هوية الدولة أو الجهة الفاعلة بحسب ما ذكرت تلك الدول.