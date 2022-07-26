روسيا توجه ضربة لأوروبا بقطع إمدادات الغاز غداً

قالت روسيا إنها ستقطع إمدادات الغاز عن أوروبا اعتباراً من يوم غد الأربعاء في ضربة للدول التي دعمت أوكرانيا، بينما أثارت الهجمات الصاروخية في المناطق الساحلية على البحر الأسود شكوكاً بشأن ما إذا كانت روسيا ستلتزم باتفاق للسماح لأوكرانيا بتصدير الحبوب.

قالت الأمم المتحدة إن أولى السفن المحملة بالحبوب والقادمة من أوكرانيا قد تبحر في غضون أيام بموجب اتفاق تم الاتفاق عليه يوم الجمعة، على الرغم من الهجوم الصاروخي الروسي على ميناء أوديسا الأوكراني في نهاية الأسبوع، وقال متحدث باسم الإدارة العسكرية إن صاروخاً آخر ضرب منطقة أوديسا صباح الثلاثاء.

وقالت شركة الطاقة الروسية العملاقة “جازبروم”، نقلاً عن تعليمات من هيئة مراقبة الصناعة، إن تدفقات الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 ستنخفض إلى 33 مليون متر مكعب يومياً اعتباراً من الأربعاء. وهذا هو نصف التدفقات الحالية، والتي تمثل بالفعل 40% فقط من السعة العادية. وكانت أوروبا تستورد قبل الحرب حوالي 40% من غازها و 30% من نفطها من روسيا.