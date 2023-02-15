أفاد تقرير مساء الثلاثاء أن روسيا؛ ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، تتحدى العقوبات الغربية عبر أسطول غير مرئي أو ما يعرف بأسطول الظل لتصدير نفطها بطرق جديدة.

وقالت قناة “الإخبارية “السعودية إنه “ضمن خطوات التهرب من العقوبات الغربية أنشأت روسيا أسطولاً غير مرئياً من ناقلات النفط حيث دفعت العقوبات المفروضة على موسكو تجار النفط إلى إيجاد طرقاً جديدة لتصدير النفط الروسي منها تهريب شحنات النفط من سفينة إلى أخرى ووفقاً لبلومبيرغ فإن شحنات النفط البحرية من روسيا تسير في رتم غير مستقر يوازي العقوبات الطبيعية قبل العقوبات أو يقل عنها بقليل وذلك قد يكون بسبب أسطول الظل لناقلات النفط الروسية”.

وأضافت القناة عبر برنامجها “الغوار”؛ وهو أكبر حقل نفطي في السعودية والعالم؛ إن الديزل يعد الوقود الرئيسي للاقتصاد العالمي وتعد روسيا أكبر مورد في أوروبا بنحو 600 ألف برميل يومياً من الديزل، وبالتالي فإن العقوبات ستكون سبباً على الأرجح في ارتفاع الأسعار نظراً لأن الوسطاء قد يشترون الديزل الروسي ويوجهونه إلى أوربا من جديد؛ وهو ما يضع السوق العالمية للديزل حالياً على أهبة الاستعداد للتغيرات المقبلة؛ الأمر الذي يدفع روسيا إلى إيجاد مشترين جدد أو تخزين الوقود على متن السفن أو خفض إنتاج مصافي الديزل لديها”.

فيديو | العقوبات الأوروبية على روسيا تنذر بارتفاع أسعار الديزل#الإخبارية#الغوار pic.twitter.com/xkXtL2oFOT — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 14, 2023

ويرى بعض خبراء النفط أن التخفيضات الروسية أقل إثارة للحرب ولكنها أكثر اعترافاً بموسكو لأن القيود الغربية الأخيرة على بيع الخام الروسي تجعل من الصعب بيع نفطها.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن العواصم الغربية توصلت إلى حد أقصى لسعر النفط الخام الروسي بهدف تقليص عائدات موسكو ولكن ليس تقييد الصادرات التي ستهز الأسواق العالمية.

وأشار مسؤولون غربيون إلى أن التخفيضات لم تكن كبيرة بما يكفي لخلق اضطرابات ضخمة.

فيديو | روسيا تبيع النفط بكميات كبيرة وسط قيود غربية معقدة#الإخبارية #الغوار pic.twitter.com/oVZp65HHw6 — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 14, 2023

روسيا تفاجئ الأسواق بإعلان خفض إنتاجها وأسعار النفط تشتعل

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الجمعة الماضي، إن موسكو تعتزم خفض إنتاجها النفطي طواعية بمقدار 500 ألف برميل يومياً أو نحو خمسة بالمئة في مارس/آذار المقبل؛ وذلك بعد أن طبق الغرب سقفاً لأسعار النفط الروسي.

وأضاف إن موسكو لم تجر أي مشاورات رسمية مع أطراف أخرى بشأن قرارها خفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً في مارس/آذار المقبل..

ونقلت وكالة رويترز عن مندوبين من (أوبك+) إن التحالف لا يعتزم اتخاذ أي إجراء بعد إعلان روسيا تخفيضات في إنتاج النفط.

وأدت هذه التصريحات إلى قفزة في أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة ليتجاوز خام برنت 86.4 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الأميركي 79.8 دولار للبرميل.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد حظرت استيراد النفط الروسي المنقول بحراً في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، واتفقت مع مجموعة السبع على فرض حداً أقصى على أسعاره عند 60 دولاراً للبرميل.

وبينما تخوض روسيا متاهة القيود التي فرضها الغرب في محاولة لخنق عائداتها من النفط، يشير خفض الإنتاج إلى أن سقف الأسعار المفروض على المنتجات النفطية الروسية له بعض التأثير.

واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على حظر تقديم خدمات التأمين البحري والتمويل والوساطة للنفط الروسي المنقول بحراً إذا زاد سعره عن 60 دولاراً للبرميل اعتباراً من الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2022 في إطار العقوبات الغربية على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

كما فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على مشتريات المنتجات النفطية الروسية وحدد سقفاً للأسعار اعتباراً من الخامس من فبراير/شباط 2023. وفي المقابل، حظرت روسيا الصفقات التي تنطوي على أي تطبيق لآليات سقف الأسعار.

ورغم توقعات عديدة بانخفاضه جراء العقوبات الغربية، ارتفع إنتاج النفط الروسي 2 بالمئة، العام الماضي إلى 535 مليون طن (10.7 مليون برميل يومياً) بفضل قفزة في المبيعات إلى آسيا خاصة إلى الهند؛ ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، والصين؛ أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

لكن بعد سلسلة من العقوبات الغربية الجديدة تواجه روسيا مزيد من التحديات في الابقاء على حجم إنتاجها من النفط وهو مصدر رئيسي لإيرادات الدولة التي سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 25 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2023.