ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

روسيا تعمل على تخفيف إجراءات التأشيرات مع 6 دول بينها سوريا

روسيا تعمل على تخفيف إجراءات التأشيرات مع 6 دول بينها سوريا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، أن روسيا تعمل على اتفاقيات تسهيل تأشيرات الدخول مع 6 دول، بما في ذلك سوريا والهند وإندونيسيا.

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، أن روسيا تعمل على اتفاقيات تسهيل تأشيرات الدخول مع 6 دول، بما في ذلك سوريا والهند وإندونيسيا.

وقال إيفانوف لوكالة “تاس”: “بالإضافة إلى الهند، يجري العمل على مشاريع اتفاقيات حكومية تنص على تسهيل التأشيرات على أساس متبادل، مع أنغولا وفيتنام وإندونيسيا وسوريا والفلبين”.

وأفاد إيفانوف، في وقت سابق، بأن روسيا تعمل على إتفاقيات لإلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الروس مع 11 دولة، بما في ذلك البحرين وعُمان والسعودية والكويت.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أن عملية التفاوض والتوصل إلى الاتفاق بشأن مثل هذه الاتفاقيات، وسرعة التوقيع عليها تتعلق بالجانب الروسي وشركائه على حد سواء، مشيراً إلى أنه عندما سيتم إبرام الاتفاقيات، ستعلن الخارجية الروسية عن ذلك بالتأكيد.

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