روسيا تخترق دفاعات الناتو البحرية باطلاق حاملة صواريخ فرط صوتية

بالتزامن مع بدء سريان وقف إطلاق نار أمرت به روسيا في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي اليوم الجمعة ويستمر حتى منتصف ليل يوم غد السبت، أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو، على انطلاق سفينة حربية مزودة بصواريخ جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت، في خطوة تمثل “اختراقاً لدفاعات “الناتو” البحرية، في مهمة في المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، وهذه الصواريخ لا يمكن هزيمتها من خلال التصدي لها من أي نظام دفاع جوي حالي أو مستقبلي، حسبما ذكرت موسكو.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إطلاق حاملة الصواريخ “الأميرال غورشكوف” حدث هام جدا، حيث تحمل صواريخ لا مثيل لها في العالم وتضمن أمن روسيا لعقود من الزمن.

وقال: “اليوم نشهد على حدث مهم، حيث بدأت حاملة “الأميرال غورشكوف” رحلة بحرية بعيدة، وهو أمر معهود لا غرابة فيه. لكن هذه المرة، تم تجهيزها بصواريخ “تسيركون” فرط الصوتية، التي لا مثيل لها في العالم”.

يذكر أن سرعة صواريخ “تسيركون” تصل إلى 9 أضعاف سرعة الصوت، ومداها ألف كيلومتر ويمكن إطلاقها من الجو والبر، والبحر من السفن والغواصات، كما يمكن تزويدها برؤوس حربية مختلفة بما فيها النووية.

وقال بوتين خلال الحفل الذي حضره برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو من مكان غير محدد وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية: “أنا واثق بأن مثل هذه الأسلحة القوية ستحمي روسيا بشكل فعّال من التهديدات الخارجية وتساعد على الدفاع عن المصالح الوطنية”.

وقال شويغو إن “طاقم السفينة سيتدرب على نشر أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ عابرة بعيدة المدى». وأشار إلى أن صواريخ «زيركون» الفرط صوتية «قادرة على التغلب على أي نظام دفاع جوي حالي أو مستقبلي»، ويمكنها تنفيذ «ضربات قوية ودقيقة في البحر والبر”.

وأكدت صحيفة “الاكسبرس” البريطانية أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر صواريخ “تسيركون” فرط الصوتية، يمثل “اختراقاً لدفاعات “الناتو” البحرية، ويمنع الغرب من التمادي في أوكرانيا”.

وقالت الصحيفة: “نشر روسيا صواريخ فرط صوتية يمكنها من اختراق الدفاعات البحرية لحلف “الناتو”.

وأشار مارك ألموند، مدير معهد دراسات الأزمات، إلى أن بوتين تمكن من منع الغرب من “التمادي” في أوكرانيا بمساعدة مثل هذه التكنولوجيا المتقدمة والارتقاء بالنزاع إلى مستوى أعلى.

وكشفت صحيفة “واشنطن تايمز” في وقت سابق نقلاً عن تقرير للكونغرس أن الولايات المتحدة متخلفة عن روسيا والصين في الأسلحة فرط الصوتية، وعاجزة عن تعقب الأسلحة الروسية فرط الصوتية.