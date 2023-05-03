روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال بوتين بعد تعرض الكرملين لهجوم

قال الكرملين اليوم الأربعاء إنه أسقط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، واتّهم كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما نفت الرئاسة الاوكرانية أي علاقة لأوكرانيا بالهجوم على الكرملين.

ولفت الكرملين إلى أن الدفاعات الروسية عطلت الطائرتين المسيرتين اللتين استخدمتا في ما قالت إنه هجوم على مقر إقامة بوتين في الكرملين.

وأضاف الكرملين أن روسيا تحتفظ بحق الرد، وهو تعليق يشير إلى أن موسكو قد تستغل ما قالته عن هذا الهجوم لتبرير مزيد من التصعيد في الحرب مع أوكرانيا.

وقال الكرملين في البيان “طائرتان مسيرتان استهدفتا الكرملين. ونتيجة الإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الأمنية الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة الرادار تم تعطيل الطائرتين”.

وأضاف “نعد هذه الأفعال عملا إرهابيا مخططا له ومحاولة لاغتيال الرئيس قبيل الاحتفال بيوم النصر وموكب التاسع من مايو الذي من المقرر أيضا أن يحضره ضيوف أجانب”.

وتابع أن “الجانب الروسي يحتفظ بحق الرد بإجراءات في المكان والزمان اللذين يراهما مناسبين”.

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن أوكرانيا حاولت الهجوم على مبنى الكرملين الليلة الماضية باستخدام مسيرتين، بهدف "قتل الرئيس فلاديمير بوتين"

التفاصيل: https://t.co/iOFjExzqah#الشرق_للأخبار pic.twitter.com/39tDrpCaVP — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) May 3, 2023

ونشر الكرملين صورا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يمارس أعماله اليومية بعد إعلان موسكو احباطها هجوماً بالمسيرات على الكرملين واتهامها أوكرانيا بمحاولة اغتيال بوتين.

وقالت الرئاسة الروسية الأربعاء إن العرض العسكري الكبير الذي يُقام في 9 أيار/مايو للاحتفال بالنصر على ألمانيا النازية في عام 1945 سيُنظم في موسكو على الرغم من هجوم بمسيرات استهدف الكرملين واتُهمت أوكرانيا بالوقوف وراءه.

ونقلت وكالات الانباء الروسية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله “العرض سيقام. لا توجد تغييرات في البرنامج”.

ونفت الرئاسة الاوكرانية، أي علاقة لأوكرانيا بالهجوم على الكرملين بمسيرتين والذي نسبته موسكو الى كييف.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تصريح للصحافيين “بالتأكيد، لا علاقة لأوكرانيا بهجمات المسيرات على الكرملين”.

وقال مسؤول رفيع في الرئاسة الأوكرانية: “الهجوم على الكرملين يشي بأن موسكو تخطط لـ”هجوم إرهابي” واسع النطاق ضدنا في الأيام المقبلة”.