روسيا تتصدر موردي النفط إلى أوروبا مع أعلى صعود لصادرات الخليج العربي

لا تزال روسيا أكبر مورد للنفط بحراً إلى أوروبا على الرغم من العقوبات في حين تراجعت واردات الاتحاد الأوروبي المحمولة بحراً من النفط الخام الروسي بما يزيد قليلاً عن 12٪ العام الماضي ، لا تزال روسيا تتمتع بمكانة أكبر مورد للنفط بحراً إلى أووربا، على الرغم من العقوبات، وفيما شهدت الولايات المتحدة زيادة بنسبة 43.1٪ في صادراتها من النفط الخام إلى أوروبا مقابل رقم قياسي بلغ 51.4 مليون طن، تظل لكن أكبر زيادة جاءت من الخليج العربي ، مسجلة زيادة بنسبة 76.4٪ على أساس سنوي في عام 2022 ، على الرغم من أن هذا لا يزال منخفضًا عن مستويات عام 2019 ، في حين سجلت الصادرات الأمريكية إلى أوروبا رقماً قياسياً.

ووفقًا لبيانات من شركة بانشيرو كوستا للسمسرة في القطاع البحري ، شهد العام الماضي استيراد الاتحاد الأوروبي 98.8 مليون طن من الخام الروسي عبر البحر ، انخفاضًا من 112.5 مليون طن في عام 2021 و 128.5 مليون طن في عام 2019. بالنسبة لعام 2022 ، لا تزال روسيا تستحوذ على 21.9٪ من واردات أوروبا المنقولة بحراً من الخام الروسي ، يليها بحر الشمال بنسبة 17٪ وشمال إفريقيا بنسبة 15.4٪. ارتفعت شحنات بحر الشمال من النفط إلى أوروبا بنسبة 19.2٪ على أساس سنوي ، وأعلى بكثير من أرقام 2019 ، في حين زادت شحنات شمال إفريقيا من النفط إلى أوروبا بنسبة 6٪. ارتفعت الشحنات من غرب إفريقيا إلى أوروبا بنسبة 27.5٪ في عام 2022.

يلفت بانشيرو ، نقلاً عن بيانات رفينيتيف ، “لقد تبين أن عام 2022 كان عامًا إيجابيًا للغاية بالنسبة لتجارة النفط الخام ، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط ومخاطر الركود الاقتصادي”. على الصعيد العالمي ، تظهر البيانات زيادة بنسبة 8.5٪ في إجمالي شحنات النفط الخام على أساس سنوي. وبلغ إجمالي التحميلات 2،047.3 مليون طن مقارنة بـ 1،886.3 مليون لعام 2021 و 2،110.5 مليون طن لعام 2019. على الرغم من أن روسيا شهدت انخفاضًا في صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من 12٪ العام الماضي ، إلا أن البيانات تظهر أنها شهدت بشكل عام زيادة في الصادرات بنسبة 10.3٪ إلى 2018.5 مليون طن. هذا الرقم أقل بقليل من مستويات 2019. وبالمثل ، شهدت الولايات المتحدة أيضًا ارتفاعًا في صادرات النفط الخام ، حيث اكتسبت أكثر من 22٪ في الاثني عشر شهرًا من عام 2022 ، كما فعلت المملكة العربية السعودية ، حيث أظهرت زيادة بنسبة 17٪. هذا مقارنة بغرب إفريقيا وبحر الشمال ، وكلاهما شهد انخفاضًا في صادرات النفط لعام 2022. على جانب الطلب في المعادلة ، انخفض استهلاك الصين من النفط الخام المنقول بحراً بشكل عام بنسبة 3.6٪ العام الماضي ، بينما شهدت الهند العكس: زيادة بنسبة 11.7٪ في الواردات.