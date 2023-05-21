روسيا تتجه لإلغاء تأشيرات الدخول مع مصر والعراق وسوريا

تبذل وزارة الخارجية الروسية جهوداً حثيثة لإلغاء تأشيرات الدخول مع عدد من بلدان العالم الإسلامي، ودول إفريقية، ومن بينها مصر والعراق وسوريا، كما أورد موقع “روسيا اليوم”.

وقال ميخائيل بوغدانوف، على هامش منتدى “روسيا – العالم الإسلامي” في مدينة قازان الروسية، إن “الجهود في هذا المسار مستمرة. ونحن نعتزم بشكل عام التخلي عن نظام منح تأشيرات الدخول لأن هذا الأمر مهم جدا للسياحة ورجال الأعمال”.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي “وفي ما يتعلق بالبلدان الخليجية والعربية، فإننا نعطي أفضلية للدول التي تتعاون معنا تقليديا في العديد من المسائل، وهي بالدرجة الأولى مصر والعراق وسوريا”.

وأشار بوغدانوف إلى قيمة خاصة تشكلها لروسيا بلدان العالم الإسلامي والدول العربية والإفريقية.

وقال:” نبذل جهودا مماثلة تجاه البلدان الآسيوية التي قد تصبح مستقبلا مسارات ممتازة للسياحة وقطاع الأعمال، وبينها ماليزيا وإندونيسيا”.

وقد أقرت الحكومة الروسية في نيسان / أبريل الماضي قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها دخول الشرق الأقصى الروسي بدون الحاجة لتأشيرة دخول.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة الروسية: “تتضمن القائمة 18 دولة وهي: الجزائر والبحرين وبروناي والهند وإيران وقطر والصين وكوريا الشمالية والكويت والمكسيك والمغرب والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتونس وتركيا واليابان”.

وسيطبق على مواطني هذه الدول نظام مبسط للحصول على تأشيرات دخول تبقى سارية المفعول لمدة تصل إلى 30 يوماً وتسمح لهم بالبقاء داخل روسيا لمدة تصل إلى ثمانية أيام، ويمكن الحصول على هذه الوثيقة بشكلها الإلكتروني.