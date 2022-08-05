روسيا تبيع الهند نفطاً أرخص من السعودية بـ 19 دولاراً للبرميل

خفضت روسيا أسعار شحناتها النفطية إلى الهند إلى ما دون أسعار شحنات المملكة العربية السعودية حليفتها في أوبك+، مما يمهد الطريق لموسكو لتوسيع حصتها السوقية في الهند التي تعتبر من أكبر مستوردي النفط الخام، كما أوردت وكالة “بلومبيرج” اليوم.

وكانت الشحنات النفطية الروسية أرخص من النفط السعودي خلال الفترة الممتدة من نيسان / أبريل إلى حزيران / يونيو، مع بلوغ الفرق ما يقرب من 19 دولاراً للبرميل في أيار / مايو، وفقاً لحسابات “بلومبيرج” بناءً على بيانات الحكومة الهندية، وبذلك تجاوزت روسيا المملكة كثاني أكبر مورد للهند في يونيو، وجاءت بعد العراق مباشرة.

وكانت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مورد للهند في عام 2021، بينما كانت روسيا في المركز التاسع. وكان العراق أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند وحافظ على هذه المكانة هذا العام حتى يونيو. وزادت واردات الهند من روسيا عشرة أضعاف منذ آذار / مارس.

وأصبحت الهند والصين مستهلكين يفضلان الخام الروسي حيث تجنب معظم المشترين الآخرين استيراد النفط من روسيا بعد غزوها أوكرانيا. وتستورد الهند 85% من احتياجاتها النفطية، وتوفر الإمدادات الرخيصة بعض الراحة الاقتصادية حيث تواجه البلاد ارتفاعاً في معدلات التضخم وفجوة تجارية قياسية.

وارتفعت فاتورة واردات النفط الخام في الهند إلى 47,5 مليار دولار في الربع الثاني بعد ارتفاع الأسعار العالمية التي تزامنت مع انتعاش الطلب على الوقود، وفقاً لبيانات حكومية، بالمقارنة مع 25,1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما كانت الأسعار والأحجام أقل. وانخفضت أسعار النفط مؤخراً بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.