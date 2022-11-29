لماذا اختيرت القاهرة لاستضافة المحادثات النووية بين روسيا وأمريكا؟

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا أرجأت محادثات بشأن الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة كان من المقرر إجراؤها هذا الأسبوع في مصر.

وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولون من البلدين في القاهرة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى السادس من ديسمبر المقبل لمناقشة استئناف عمليات تفتيش بموجب معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية، التي عُلقت في مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

تأجيل الاجتماع يجدد مخاوف العالم من التهديد الروسي باستخدام السلاح النووي في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

ماذا يمثل حوار القاهرة حول نيوستارت؟

يعد حوار القاهرة بين موسكو وواشنطن هو أول لقاء رفيع المستوى بين الجانبين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وكان هناك أمل – في حالة انعقاد اللقاء- أن يمثل انفراجة فى تفعيل بنود المعاهدة، واستئناف عمل لجان التفتيش التبادلية والدورية والتى تم تعليقها منذ مارس 2020 إثر فرض قيود الحركة بسبب جائحة كرونا، ثم امتداد هذه القيود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

اللقاء أيضا كان من الممكن أن يكون وسيلة للتنسيق بين الطرفين الروسى والأمريكى كقوتين عظميين في مجال التسليح النووي، في مواجهة ساحة التسلح الآسيوية، وخاصة في كوريا الشمالية.

مصر أول دولة غير أوروبية تستضيف اللقاء؟

تعد القاهرة أول مدينة غير أوروبية تستضيف هذا المحادثات، فقد عقدت من قبل في فيينا، وهلسنكي، وجنيف، ولا شك أن هناك عدة نقاط جعلت القاهرة خيارا لكل من واشنطن وموسكو لاستضافة الحوار، منها على سبيل المثال:

تميز العلاقات بين مصر وروسيا من جهة، ومصر والولايات المتحدة من جهة أخرى، وهو ما يمثل نجاحا للدبلوماسية المصرية في الوقت الحالي.

طلب روسيا اختيار مدينة غير أوروبية لعقد المحادثات، حيث ترى موسكو أن أوروبا غير محايدة بالنسبة لها.

نجاح مصر في استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ.

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واشنطن تبدي استعدادها للمحادثات في أقرب وقت

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: “أبلغ الجانب الروسي الولايات المتحدة بأن روسيا أرجأت الاجتماع من جانب واحد وبأنها ستقترح مواعيد جديدة”.

وأعرب المتحدث عن استعداد واشنطن لتحديد موعد آخر في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن استئناف عمليات التفتيش يمثل أولوية للحفاظ على المعاهدة كأداة للاستقرار.

رد روسي

لم تعط موسكو مبررا لإرجاء اجتماع القاهرة، لكن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قلل من التوقعات بحدوث انفراجة على الرغم من أن المحادثات كانت علامة على أن الجانبين يرغبان على الأقل في استمرار الحوار في وقت بلغت فيه العلاقات أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

كانت روسيا أعلنت في أغسطس الماضي تعليق عمليات التفتيش الأمريكية المخطط لها في مواقعها العسكرية بموجب المعاهدة، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية أمام عمليات التفتيش الروسية المماثلة في الولايات المتحدة.

ما هي معاهدة نيو ستارت؟

معاهدة “نيو ستارت” هي أحدث اتفاق ثنائي يربط بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم:

وقعت عام 2010.

دخلت حيز التنفيذ عام2011.

تم مد العمل بها في يناير 2021 لخمس سنوات حتى العام 2026 من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتحدد المعاهدة:

عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن للولايات المتحدة وروسيا نشرها بـ 1550 رأسا نوويا لكل منهما كحد أقصى، نزولا بنسبة 30% عن الحد السابق المقرر في العام 2002.

كيفية نشر الصواريخ التي تُطلق من الأرض وتلك التي تُطلق من الغواصات، فضلا عن القاذفات المستخدمة للإطلاق.

عدد آليات الإطلاق الاستراتيجية والقاذفات الثقيلة ب800 وهو ما يكفي لتدمير الأرض مرات عدة.