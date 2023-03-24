نقلت وكالات الانباء عن إيجور كيريلوف قائد قوات الحماية من المواد النووية والبيولوجية والكيماوية بوزارة الدفاع الروسية قوله في بيان اليوم الجمعة “الغرب يدرك جيدا التداعيات السلبية لاستخدام ذخيرة اليورانيوم المستنفد”. وأضاف أن البيانات بشأن استخدام الولايات المتحدة وحلفائها لليورانيوم المستنفد في منطقة البلقان وفي العراق أظهرت آثارا سلبية خطيرة ودائمة على السكان والبيئة. وقال إن القطاع الزراعي في أوكرانيا يمكن أن يعاني “لعقود إن لم يكن لقرون في المستقبل”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت اليوم الجمعة إن استخدام قذائف اليورانيوم المستنفد في أوكرانيا سيضر بالقوات الأوكرانية والسكان ككل ويؤثر سلبا على قطاع الزراعة في البلاد لعقود أو حتى على مدى قرون. وردت روسيا بغضب عارم على خطط أعلنت عنها بريطانيا قبل أيام لإرسال قذائف تحتوي على يورانيوم مستنفد إلى أوكرانيا. وتقول لندن إنه نوع تقليدي من الذخيرة بينما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هذه الخطوة تظهر أن أعضاء حلف شمال الأطلسي يرسلون أسلحة بها “مكون نووي” إلى كييف.

وسائل إعلام بريطانية منها بي بي سي، ساقت الدعاية الحكومية بأن استخدام اليورانيوم المستنفد هو أمر عادي ولا صحة للادعاءات الروسية، لكن بي بي سي لمحت بفقرة قصيرة في نهاية التقرير لمخاطر استخدامه على الصحة بالإشارة إلى أن “اليورانيوم المنضب والمواد السامة الموجودة في المتفجرات الشائعة يمكن أن تسبب تهيج الجلد والفشل الكلوي وتزيد من مخاطر الاصابة بالسرطان.” وأضافت أن “السمية الكيماوية لليورانيوم المستنفد تعتبر قضية أكثر أهمية من التأثيرات المحتملة لنشاطه الإشعاعي”..

لكن دراسة قد نشرت في مجلة لجامعة هارفارد قد أشارت إلى أن قرابة نصف مليون من الوفيات بالسرطان في الشرق الأوسط لها صلة باستخدام اليورانيوم المستنفذ في حرب الخليج (تحذير– صور صادمة لتشوهات المواليد بسبب اليورانيوم المستنفذ في العراق).

سموم اليورانيوم الناتجة عن قذائف اليورانيوم المستنفذ في العراق وأفغانستان ألحقت أضرارا صحية كبيرة وصلت إلى أطفال الهند وفقا لوثيقة من مختبر ألماني اسمه Microtrace Mineral Lab.

وأظهرت الوثيقة أن 80% من عينات أخذت من شعر الأطفال المصابين بشلل عصبي أظهرت مستويات عالية للمواد المشعة مثل اليورانيوم، كما أكدت الوثيقة وجود معادن ثقيلة سامة وخطيرة في المياه في ولاية البنجاب الهندية، مما يؤكد الشكوك بانتقال اليورانيوم المستنفذ الذي يستخدم في قذائف الدبابات الامريكية في العراق وأفغانستان عبر الرياح ليصل حتى البنجاب بل ومدينة دلهي الهندية.

وعلّق الدكتور كارين سميت الجنوب أفريقي للصحيفة على ذلك بالقول: ” نتائج فحوصات الشعر كانت مفاجأة حيث توقعنا وجود مادة أرسين والزرنيخ لكننا وجدنا أن 80% من الكبار والصغار الذين يعانون من الشلل الدماغي والتخلف العقلي ظهر لديهم مستويات مرضية من اليورانيوم”.

ويمكن تمييز مصدر اليورانيوم الطبيعي عن اليوارانيوم المستنفذ من خلال النظر إلى معدل ايسوتوب Isotope ratio، ويكون بمعدل 137.88، في اليورانيوم الموجود في الطبيعة بينما يصل المعدل إلى 450 في اليورانيوم المستنفذ في القذائف والأسلحة، وفي المفاعل النووي هو 60، بينما يأتي بمعدل 25 في القنابل النووية.