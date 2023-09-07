تخطط شركة “فيكس برايس” (Fix Price) لدخول سوق الإمارات العربية المتحدة في العام 2024، حيث تعمل الشركة الروسية على إطلاق شبكة لمبيعات التجزئة في هذه الدولة.

ذكرت الشركة الروسية في بيان اليوم الخميس، أنه من المقرر افتتاح المتاجر الأولى في الإمارات في العام المقبل 2024.

وتنشط شركة “فيكس برايس” (Fix Price) في الوقت الراهن في تسع دول، وفي الربع الثاني من 2023، افتتحت الشركة الروسية أول متاجرها في أرمينيا، كما أطلقت منافذ البيع الأولى العمل في منغوليا هذا العام.

وبحلول 30 يونيو الماضي، ضمت الشبكة قرابة 6039 متجرا في روسيا وخارجها.

وتعمل شركة “فيكس برايس” بنموذج أعمال مشابه لشركة “دولار تري إنك” (Dollar Tree Inc) في الولايات المتحدة، وقد ازدهرت الشركة بعد معاناة الأجور من أجل التعافي في روسيا جراء انهيار الروبل في عام 2014، كما أدت جائحة كورونا إلى تدفق المتسوقين إلى متاجرها.

وزادت المبيعات على مدار 16 ربعاً متتالياً، مع تضاعف عدد منافذ البيع في خمس سنوات.