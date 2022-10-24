روتشيلد يعزز عملياته في السعودية عبر تعيينات قيادية

أجرت شركة “روتشيلد اند كو” تعيينين لمنصبين قياديين لمكتبها الجديد في المملكة العربية السعودية، كما نقلت وكالة “بلومبيرج” عن مصادر مطلعة، وهو ما يمثل الدخول الرسمي للشركة الاستشارية إلى أحد الأسواق المصرفية الاستثمارية الواعدة على مستوى العالم.

وقالت المصادر المطلعة إن المجموعة المالية التي تتخذ من باريس مقراً لها عينت ناصر العيسى رئيساً لمكتب السعودية ومارك سيدويل رئيسا لمجلس الإدارة.

وباشرت روتشيلد إجراءات التقدم بطلب للحصول على ترخيص للتأسيس في المملكة في وقت سابق من هذا العام وتخطط لإضافة المزيد من المصرفيين في الرياض. ولم يكن ممثلو الشركة متاحين على الفور للتعليق.

وقبل انضمامه إلى روتشيلد، شغل العيسى منصب كبير مسؤولي الاستثمار في الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني، المدعومة من صندوق الإستثمارات العامة. وعمل سابقاً في بنوك محلية مثل مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري، وفقاً لملفه الشخصي على “لينكدإن”.

أما سيدويل، كبير موظفي الخدمة المدنية السابق في بريطانيا وعضو مجلس اللوردات، فيحتل منصباً في مجلس روتشيلد الإشرافي. انضم إلى مكتب الشركة في لندن العام الماضي.

وتسارع توسع البنوك العالمية الإستثمارية في السعودية، ومن المقرر أن يضيف بنك “جيه بي مورغان تشايس” الإستثماري 20 شخصاً إلى عملياته في الرياض قبل نهاية السنة.

وكان روتشيلد، أحد أقدم البنوك في العالم، نشطًا بالفعل في المملكة. في وقت سابق من هذا العام، بدأت الشركة، التي تعمل من مكاتبها في دبي، العمل مع وزارة المالية السعودية على إعادة الهيكلة العملاقة لمجموعة بن لادن السعودية المتعثرة.

كما فتحت شركات أخرى مكاتب أو تضيف موظفين في المملكة. وتعمل شركة “موليس اند كو”على فتح مكتب وتجنيد مصرفيين. وعينت “لازارد المحدودة” اثنين من كبار المصرفيين وقالت إنها ستجعل الرياض مركزها في الشرق الأوسط.