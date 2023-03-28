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روتانا تغرم شيرين عبد الوهاب 5 ملايين جنيه

أقرت محكمة مصرية بإلزام المطربة شيرين عبد الوهاب بدفع 5 ملايين جنيه لشركة روتانا المملوكة للأمير الوليد بن طلال

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أقرت المحكمة الاقتصادية في مصر بإلزام المطربة شيرين عبد الوهاب بدفع خمسة ملايين جنيه لصالح شركة روتانا

أقرت المحكمة الاقتصادية في مصر، الأحد، بإلزام المطربة شيرين عبد الوهاب بدفع خمسة ملايين جنيه (نحو 162 ألف دولار) لصالح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أكبر شركة للتسجيلات بالشرق الأوسط، بسبب عدم التزامها ببنود تعاقد يعود للعام 2019.

ونص التعاقد مع شركة روتانا المملوكة لرجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، على تقديم ألبومين، على أن يضم الألبوم 10 أغانٍ، وتصوير كليبين، وإحياء ثلاث حفلات تتولى تنظيمها الشركة.

وكان محامي شيرين عبدالوهاب، حسام لطفي، قد سبق أن كشف تفاصيل خلافها القضائي مع روتانا خلال تصريحات تلفزيونية، حيث أكد أن الشركة أقامت دعوى على شيرين لأن الأخيرة لم تسلم الألبوم الذي اتفقت عليه مع روتانا، وبعض الأغاني طُرحت في السوق ولم تُمنح لشركة روتانا.

وقال حينها إنه “جرى تسريب الأغاني من دون علم شيرين، وهي غير مسؤولة عن هذا التسريب، وهي لم تقبض مليماً واحداً من الشركة التي سرّبت هذه الأغاني”.

وأوضح أنه طلب من الشركة المسؤولة عن هذا الاختلال تقديم أي مستند يفيد بأن المطربة تعاقدت معها أو أنها قبضت أي أموال منها ثمن تلك الأغاني.

وأضاف إن موقف شيرين جيد جداً وهي حريصة على تأكيد احترامها لروتانا، وأنها تسعى لعدم وجود خصومة بينها وبين أي شركة.

وذكرت تقارير أن الخلاف بين نجمة أغنية “مشاعر” وروتانا بدأ قبل أشهر عندما طالبت الشركة شيرين عبد الوهاب بتطبيق العقد الموقّع بينهما الذي ينص على تقديم ألبومين، وتصوير كليبين وإحياء ثلاث حفلات تنظمها روتانا. ولكن يبدو أن المغنية المصرية لم تلتزم بالعقد، فقررت روتانا مقاضاة المغنية.

ورغم محاولة المغنية تسوية أوضاعها مع شركة الانتاج المعروفة، إلا أن محاولات الصلح لم تنجح وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم المغنية مبلغاً مالياً لا يستهان به.

وشيرين عبد الوهاب غائبة عن الساحة الفنية قبل أكثر من عام على إثر مشاكل بينها وبين زوجها المغني حسام حبيب.

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