روبوت لتنظيف الأسنان.. هل ستختفي الفرشاة قريبا؟

في يوم من الأيام، قد لا تحتاج بعد الآن إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يدويًا، بدلاً من ذلك، يمكن لمليارات الجسيمات النانوية القيام بتنظيف أسنانك نيابةً عنك من خلال روبوت.

الجسيمات النانوية عبارة عن كرات معدنية صغيرة جدًا، تتحرك بتأثير مغناطيسي يستطيع ترتيب هذه الجسيمات حسب الشكل المطلوب:

• بحسب موقع ScinceNewsExplores فإن الباحثين في طب الأسنان بجامعة بنسلفانيا وجدوا طريقة لدفع هذه الجسيمات لتشكيل شعيرات طويلة نحيفة تشبه فرشة الأسنان تستطيع تنظيف الفم.

• تتغير الجسيمات حسب السطح الذي تواجهه ويمكنها التعامل مع الأسنان مثل الخيط.

• يمكن لهذه الطريقة مساعدة الأشخاص المعاقين أو أصحاب الأمراض التي تجعل من الصعب عليهم حمل فرشاة الأسنان وتحريكها.

• الجهاز ليس جاهزًا للاستخدام الشخصي حيث تجري عملية تهدف لجعل المجال المغناطيسي والجسيمات النانوية تتلاءم داخل فم المريض.

• ماري آن ميلو، باحثة أسنان في جامعة ماريلاند في بالتيمور، تقول عن فرشاة بن الروبوتية ، “إنها مبتكرة للغاية.”

• روبوت تنظيف الأسنان يعمل بفضل مغناطيسين، يوجد كل واحد منهما في جانب من الأسنان، توضع الجسيمات النانوية في محلول مائي بين المغناطيسات.

• تصل الجسيمات إلى المناطق الضيقة والتجاويف التي يصعب على الفرشاة العادية الوصول إليها داخل الفم.

• الأسنان منطقة صعبة التنظيف، كما أن الفرشاة والخيط وغسول الفم لا تنظف دائمًا الأسنان بما يكفي لتجنب المشاكل.

• تشكِّل المغناطيسات مجالًا مغناطيسيًا في الفضاء المحيط بها، وعادة ما يقتل الأسنان وغسول الفم، بعض البكتيريا من تلقاء نفسه، ولكن عندما تتفاعل هذه الجسيمات النانوية معها، يتم تكوين جزيئات قوية قاتلة للجراثيم.

• بحسب الباحثين فإن الأسنان “منطقة صعبة التنظيف”. وتقول إن فرشاة الأسنان والخيط وغسول الفم لا تنظف دائمًا الأسنان بما يكفي لتجنب.

• روبوت تنظيف الأسنان هو اختراع نظري حتى الآن، يأمل القائمون عليه في تحويله لمنتج يباع للناس.

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