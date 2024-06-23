روبوت بـ1300 دولار من شركة يوينيتي تري سيحل بدلا من العمالة المنزلية

تعرض شركة الروبوتات يونيتري جهازا يمكنه تنفيذ المهام المنزلية بحسب ما أكده تشين لي، المؤسس المشارك لشركة يونيتري روبوتكس، الذي أشار في لقاء صحفي أن الربوتات هي أفضل وسيلة لتجسيد قدرات الذكاء الاصطناعي بمهام عملية ملموسة في تفاعله مع البشر وتقديم روبوت لمنزل لقاء 1300 دولار هو ضمن خطط الشركة لطرحه قريبا.

وتخطط الشركة لتطوير روبوتات منزلية متعددة الأغراض يمكنها مساعدة أصحاب المنازل في مهام مختلفة مثل غسل الأطباق وتنظيف الأرضيات وترتيب الأسرة والطهي.

ويقول لي إن ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي سيساهم بقوة في صعود أهمية الروبوتات لأنها تجمع بين هذين المجالين وهو أمر قد يثير العديد من الأسئلة ويثير نقاشًا كبيرًا يتجاوز الدوائر التقنية المجردة. تشين لي، المؤسس المشارك لشركة Unitree Robotics، يلفت إلى تأثير النمو الهائل في الذكاء الاصطناعي التوليدي على مجال الروبوتات، ويرى أن شركته تطور الروبوتات الشبيهة بالبشر اغتنامًا للفرصة.

ويلفت بالقول إن الذكاء الاصطناعي العام حقق تقدمًا كبيرًا واختراقات لافتة، وستحتاج الذكاء الاصطناعي العام الآن إلى الوسيلة الأكثر ملاءمة لدفعه إلى الأمام، ومن المؤكد أن الروبوتات العامة ستكون أحد اتجاهات التطوير المستقبلية، حيث تعد الروبوتات الشبيهة بالبشر المرشح الأكثر وضوحًا لتصبح روبوتات عامة. لذلك، لديه خطط للجمع بين الذكاء الاصطناعي العام والروبوتات الشبيهة بالبشر العامة، إذ يمكن للروبوتات دخول الحياة اليومية فعلا في المستقبل. يحقق روبوت يونيتري Unitree الشبيه بالبشر وهو من طراز H1 حاليًا الرقم القياسي العالمي للسرعة لروبوت بشري كامل الحجم عند 3.3 متر في الثانية.

سوق ضخمة بـ 154 مليار دولار

من المتوقع أن يصل سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر العالمي إلى ذروة تبلغ 154 مليار دولار بحلول عام 2035. ويرى تشين لي أن أبرز التحديات أمام الروبوتات هو ضمان موثوقية الأجهزة، والآلات الكاملة التي تم تطويرها ذاتيًا، والتحكم في الحركة، وأجهزة استشعار الروبوتات رباعية الأرجل أو الشبيهة بالبشر، وكيفية دمج البيانات التي تم الحصول عليها من أجهزة الاستشعار في التحكم في الحركة – مثل الجمع بين الإدراك والتضاريس لضبط ارتفاع الساق ديناميكيًا في الوقت الفعلي، ثم عبور التضاريس العشوائية بسرعة وثبات، وهذه كلها تحديات.

ونجحت الشركة في تحويل الروبوتات العادية إلى روبوتات منتصبة أي التي تقف على قدمين مثل البشر، وذلك بفضل المحركات المشتركة، وتكنولوجيا التحكم الإلكتروني، وخوارزميات التحكم، والجوانب الأخرى لروبوتات الشركة العامة.

كما تستفيد الشركة من خوارزميات التحكم أيضًا لدمجها في الروبوتات الرباعية الأرجل، باستخدام التحكم التنبئي بالنموذج. وتولي الشركة أيضًا المزيد من الاهتمام للاتجاهات المتعلقة بنماذج الذكاء الاصطناعي العامة، مع مراعاة كيفية دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الروبوتات لرفع وظائف الروبوت إلى المستوى التالي بشكل أكثر فعالية. ويشير بالقول:” إذا نظرنا فقط من منظور الاهتمام المجتمعي بالمنتج، فإن عام 2024 هو بالفعل العام الافتتاحي لصناعة الروبوتات. ومع ذلك، قبل 20 أو 30 عامًا، ظهرت الروبوتات الشبيهة بالبشر بالفعل في الخارج – بما في ذلك في اليابان والولايات المتحدة.