دبي، إطلاق روبوتات لتوصيل طلبات ستاربكس في واحة السليكون

اول روبوت على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا!

أصبح ممكن لعشاق ستاربكس في واحة السيليكون دبي الآن الاستمتاع بالمشروبات المفضلة لديهم، والتي يتم توصيلها مباشرة وخلال دقائق معدودة إلى عتبة بابهم بفضل روبوتات “طالبوت” (talabot) ذاتية القيادة!

تأتي هذه الخطوة لتؤكد حرص دولة الإمارات على التقدم نحو مستقبل أكثر استدامة عن طريق خفض انبعاثات الكربون وفي الوقت نفسه توفير تجربة مميزة لسكان دبي.

ويأتي ذلك بعد التجربة الاختبارية للروبوتات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات ضمن واحة دبي للسيليكون بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي في إطار حرص سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز” على التطبيق العملي للأفكار النوعية والابتكارات الداعمة لتصورات المدينة الذكية التي تترجم الرؤية الاستراتيجية لمستقبل دبي بأن تكون المدينة الأذكى من خلال تخيّل المستقبل وتصميمه وتنفيذه، إلى جانب اختبار تقنيات صديقة للبيئة لخفض الانبعاثات بالتزامن مع عام الاستدامة 2023.