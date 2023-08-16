روبوتات ذكاء صناعي لفحص مواد البناء في دبي

مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي يبدأ استخدام روبوت التحليل الآلي لإجراء فحوصات التحليل الكيميائي على الإسمنت بجميع أنواعه باستخدام الأشعة السينية، وبالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تم ربط خدمات فحص الإسمنت بالمنصة الذكية لخدمات الفحوصات المخبرية في بلدية دبي، بحيث تتيح للمتعامل الحصول على تقارير الفحص بسرعةٍ من خلال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والمحمولة.

يعتمد روبوت التحليل الآلي على الأشعة السينية لإجراء فحوصات التحليل الكيميائي لمواد البناء والمنتجات الإسمنتية المستخدمة، حيث يتميز بالسرعة الفائقة في إنجاز الفحوصات وفق أعلى درجات الدقة. وتختصر التقنية مدة إنجاز الفحوصات من 4 أيام إلى 8 دقائق فقط مع زيادة يومية قياسية بنسبة العينات المفحوصة تصل إلى 650% مقارنة بالوضع السابق قبل التطبيق.