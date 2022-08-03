روبن هود تسرح 23 بالمئة من موظفيها بسبب ضعف التداول وانهيار العملات المشفرة

أعلنت شركة “روبن هود ماركتس” (Robinhood Markets)، وهي شركة وساطة عبر الإنترنت تروج للتداول بدون رسوم، عن تخفيض عدد الموظفين بنسبة 23٪ (780 موظفا) بعد تسجيلها انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 44٪بسبب تراجع نشاط التداول وانهيار العملات المشفرة.

وجاء ذلك في إعلان مفاجئ عن الأرباح جاء قبل يوم واحد من الموعد المقرر. وقالت روبن هود إنها ستخضع أيضًا لعملية إعادة هيكلة داخلية، والتي ستشهد تولي المديرين العامين مسؤولية مباشرة عن العمليات ضمن الأقسام. وكشفت الشركة في إفصاح للبورصة، أن إعادة التنظيم هذه ستكلف الشركة ما بين 30 إلى 40 مليون دولار.

سجلت شركة الوساطة في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا إيرادات صافية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو بلغت 318 مليون دولار مع انخفاض الإيرادات من الأسهم والخيارات وتداول العملات المشفرة بأكثر من النصفمقارنة بـ 565 مليون دولار في العام السابق، وفقًا لإيداع لدى الولايات المتحدة للأوراق المالية و لجنة الصرف.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 295 مليون دولار أو 34 سنتًا للسهم ، مقارنة بخسارة صافية قدرها 502 مليون دولار ، أو 2.16 دولار للسهم ، في الربع الثاني من عام 2021. أعلنت روبن هود أيضًا يوم الثلاثاء أنها ستبدأ جولة أخرى من تسريح العمال التي تؤثر على 780 موظفًا وتغيير هيكلها التنظيمي لدفع المزيد من الانضباط في التكلفة. ارتفع إجمالي نفقات تشغيل روبن هود للربع الثاني بنسبة 22٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفع إجمالي صافي إيرادات روبن هود البالغة 318 مليون دولار من 299 مليون دولار في الربع الأول ، وذلك بفضل زيادة الإيرادات من أنشطة العملات المشفرة وصافي الفائدة. ومع ذلك ، كان رقم الإيرادات هذا لا يزال أقل بكثير من 565 مليون دولار تم الإبلاغ عنها في الربع الثاني من عام 2021. كما أظهر التقرير انخفاضًا في عدد المستخدمين النشطين شهريًا والأصول المدارة. شهدت الشركة انعكاس النمو حيث بدا أن الطفرة الوبائية في تجارة التجزئة تفقد قوتها.

تم طرح الشركة للاكتتاب العام في يوليو 2021 بسعر 38 دولارًا للسهم الواحد ، وقفز سهمها إلى 85 دولارًا للسهم الواحد في أول شهر من التداول. ومع ذلك ، فقد السهم قوته بسرعة. انخفضت أسهم روبن هود بنسبة 48٪ منذ بداية العام حتى الآن وأغلقت عند 9.23 دولار أمريكي للسهم يوم الثلاثاء. وانخفضت الأسهم بنحو 2٪ في تعاملات ما بعد الإغلاق.

يذكر أنه تم أمس فرض غرامة على وحدة العملات المشفرة التابعة لشركة روبن هود وقدرها 30 مليون دولار أمريكي من قبل أعلى جهة تنظيم مالية في نيويورك وتقول هيئة الخدمات المالية بولاية نيويورك أن روبن هود انتهكت لوائح مكافحة غسل الأموال والأمن السيبراني.