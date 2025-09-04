روبلوكس تستجيب لطلب السعودية والإمارات حول المحادثات الصوتية والكتابية والمحتوى

أوقفت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مؤقتًا ميزات دردشة روبلوكس لتعزيز سلامة الأطفال؛ فيما أعلنت روبلوكس عن تقدير عمر على مستوى المنصة واتخاذها أكثر من 100 مبادرة سلامة في عام 2025. وتسارع السلطات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لاستجابة لمخاطر محتملة بتقييد الدردشة لحماية الأطفال، مع تأكيد شركة روبلوكس في بيان رسمي لشركة روبلوكس حول تطبيق تدابير سلامة مُتقدّمة، بما في ذلك تقدير عمر على مستوى المنصة وأكثر من 100 مبادرة سلامة أُطلقت هذا العام. وأشارت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بدولة الامارات في تدوينة على منصة إكس بالقول:”:سلامة الأطفال عبر الإنترنت أولوية قصوى. معًا، نصنع فضاءً رقميًا آمنًا وداعمًا لأطفالنا ليستكشفوا ويتعلموا ويلعبوا بثقة”

🛡️ سلامة الأطفال عبر الإنترنت أولوية قصوى.

معًا، نصنع فضاءً رقميًا آمنًا وداعمًا لأطفالنا ليستكشفوا ويتعلموا ويلعبوا بثقة 🌟

وأكدت شركة روبلوكس أنها التزمت باشتراطات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية، لرقابة المحتوى ومعالجة المخالفات داخل اللعبة بحسب ما نقلته صحيفة عكاظ. وأكدت أنها ستراقب المحتوى من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إلى جانب إيجاد مراقبين متخصصين باللغة العربية، وتعليق بعض ميزات التواصل، بما في ذلك خاصية المحادثة داخل اللعبة، لجميع المستخدمين في المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك بعد أن أعرب مستخدمو روبلوكس عن قلقهم إزاء المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها الأطفال، مثل التعرض للمتحرشين جنسيًا، والتنمر الإلكتروني، وخطاب الكراهية، والإساءة اللفظية، والمحتوى غير اللائق على المنصة. وأشارت تقارير سابقة إلى أن الأطفال كانوا عرضة لتفاعلات غير آمنة أثناء استخدام روبلوكس، مما استدعى تدخل الحكومة. واستجابةً لذلك، نسقت روبلوكس مع الجهات التنظيمية لتعطيل ميزات الدردشة الصوتية والنصية مؤقتًا في هذه الأسواق، وتحسين الإشراف وتصفية المحتوى – وخاصة المحتوى العربي – وتحديث أدوات الرقابة الأبوية والسلامة. ويهدف ذلك إلى تهيئة بيئة أكثر أمانًا للمستخدمين الصغار مع الموازنة بين سلامة الأطفال وقيمة المنصة الترفيهية. وتعكس هذه القيود اتجاهًا إقليميًا وعالميًا أوسع نطاقًا نحو رقابة أكثر صرامة على التواصل داخل الألعاب لحماية الأطفال على الإنترنت. كما أعلنت روبلوكس عن خطط لإطلاق نظام تقدير عمري على مستوى المنصة، وأكثر من 100 مبادرة سلامة لوضع معيار جديد للسلامة على الإنترنت. باختصار، نتجت هذه القيود عن: مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال وحمايتهم من التعرض للمتحرشين والمحتوى الضار. الضغط التنظيمي والتنسيق بين روبلوكس والجهات الحكومية. جهودٌ لتحسين الإشراف، والرقابة الأبوية، وسلامة المحتوى باللغة العربية. الالتزام بتعزيز السلامة من خلال تدابير وسياسات تقنية جديدة.