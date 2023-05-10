بعمر 79 عاماً.. روبرت دي نيرو يرزق بمولود سابع

رُزق النجم العالمي روبرت دي نيرو بمولود جديد لم يكشف عن جنسه ليصبح السابع من بين أبنائه، والذي أنجبه بعمر 79 عاما.

وكشف النجم الأميركي عن المولود الجديد خلال لقاء بثه برنامج “ET” كندا استعدادًا لطرح فيلمه الجديد الكوميدي “عن والدي” (About My Father)، وعندما سئل عن كونه أب لـ6 أطفال، رد الممثل قائلًا: “في الواقع أنا أب لـ7 أطفال. لقد رزقت بمولود مؤخرًا”.

ولدى دي نيرو الحائز على جائزة الأوسكار مرتين، 6 أبناء سابقاً هم: الممثلة درينا دي نيرو (51 عاما) ورفائيل (46 عاما) من زوجته الأولى، بالإضافة إلى ولديه التوأم جوليان وآرون (27 عاما) وإليوت (24 عاما) وهيلين غريس (11 عاما) من زوجته الثانية.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن النجم قوله إنه أصبح أباً للمرة السابعة. دون أن يفصح عن جنس المولود أو هوية والدته.

وخلال العرض الأول للفيلم مساء أمس الثلاثاء ، أخبر دي نيرو الوكالة أنه صبح أبا مرة أخرى: “إنه دائما جيد أن تكون غامضا وان لا تعرف ماذا سيحدث”.

حاز دي نيرو جائزة الأوسكار مرتين عن دوره في فيلم (Godfather) “العراب – الجزء الثاني”، وأفضل ممثل في فيلم (Raging bull) أو الثور الهائج.

كما حصد جائزة “Cecil B. DeMille”، إحدى فئات جوائز غولدن غلوب، عام 2011 لدورة في عالم الترفيه، وحصل على وسام الحرية الرئاسي بعد 5 سنوات.

ظهر حمل صديقة الممثل تيفاني تشين في لقطة لها الشهر الماضي

أرون- 27 عاما، وبجانبه رفاييل -46 عاما، ودرينا -51 عاما، هيلين – 11 عاما، وفي الوسط إيليوت -25 عاما، وأسفل اليسار جوليان- 27 عاما





