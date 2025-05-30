أعلنت أريبيان بزنس عن إطلاقها قائمة رواد النجاح الهنود للعام 2025 ، و سيُشكّل عام 2025 حقبة جديدة لواحدة من أعرق التصنيفات في المنطقة.

أبرز قادة الأعمال والرواد الهنود 2025: كيف تُعيد أريبيان بيزنس تعريف التأثير في الشرق الأوسط؟ يضمن نظام التقييم الشامل أن يعكس كل اسم مدى التأثير الحقيقي اليوم. هذا العام، سيتم تقييم المرشحين لأبرز قادة الأعمال الهنود باستخدام خوارزمية من تسعة معايير، وهو نظام فريد من نوعه يتجاوز مقاييس النجاح التقليدية. في عالمنا اليوم، لم يعد التفوق إنجازًا أحادي البعد، بل إنه مبني على القيادة والابتكار والإرث والتأثير – ليس فقط في مجالس الإدارة، بل في جميع أنحاء المجتمع.

رواد النجاح الهنود 2025: رواد الأعمال الهنود في الخليج يشملون أي قائد أعمال هندي في الخليج منهم من يبني إمبراطوريات أو يضطلع ببنائها، أو يحدث تغييرًا جذريًا، أو يساهم في خدمة المجتمع.

“رواد النجاح الهنود 2025” حدث وتصنيف قادم قريبًا لتكريم القادة الذين يعيدون رسم ثقافة الأعمال ويشكلون قواعد جديدة!

يشمل هؤلاء أربع فئات في مهمة واحدة فهم بمثابة أيقونات، للمؤسسين الذين بنوا إمبراطوريات عائلية، أو أعادوا تعريف قطاعات اقتصادية، أو قادوا الأعمال لعقود. ومنهم المغامرون الجدد، للمؤسسين أو رواد التغيير والمخاطرة الذين يتوسعون بسرعة ويعيدون وضع قواعد العمل. ومنهم صناع التغيير، الذين يوسعون أعمالهم لإحداث تغيير إيجابي في العالم، من الاستدامة إلى التغيير الاجتماعي. ومنهم أيضا رافعي رايات العائلات الكبيرة، من الأجيال التي تواصل إرث العائلات التجارية أو تعيد تشكيله للمستقبل.

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