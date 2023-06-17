رواد الفضاء السعوديون يصلون إلى أرض الوطن



وصل رواد الفضاء السعوديون ريانة برناوي وعلي القرني ومريم فردوس وعلي الغامدي اليوم الجمعة؛ إلى العاصمة الرياض، بعد نجاح المهمة العلمية التي قاداها في محطة الفضاء الدولية.



وأعلنت وكالة الفضاء السعودية أن وصول رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني بسلام إلى أرض الوطن، سيكعس نتائجه على خدمة البشرية، كما ستعزّز مكانة المملكة في مجال أبحاث الفضاء وعلومه، وتشكل مصدر إلهام لشباب الوطن في مختلف المجالات.



وأكدت الوكالة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن ما تحقق خلال هذه الرحلة العلمية من إسهامات علمية ريادية يعد مثار فخر واعتزاز لهذا الوطن، بدعم وتمكين من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للفضاء، لافتة إلى أن المهمة حققت عدداً من الأهداف التي تعمل عليها المملكة، وفي مقدمتها تأهيل رواد فضاء سعوديين يُلهمون أجيال المستقبل، للوصول إلى آفاق جديدة تخدم البشرية.



يذكر أن رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، قد عادا من مهمتهما الفضائية إلى الأرض يوم الحادي والثلاثين من مايو، حيث أجروا خلالها 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، منها ثلاث تجارب تعليمية توعوية على مدى ثلاثة أيام، شارك فيها 12 ألف طالب في 47 موقعًا بالمملكة عبر الأقمار الاصطناعية.



فيديو | لحظة وصول رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني إلى مطار الملك خالد الدولي #الإخبارية pic.twitter.com/oZbqMpGbzm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 16, 2023