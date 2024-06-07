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رواتب مدربي يورو 2024: تفاوت كبير وساوثغيت في الصدارة

يشير التفاوت في رواتب المدربين إلى أن العوامل المالية تلعب دوراً هاماً في عالم كرة القدم، حيث تتنافس المنتخبات ليس فقط على أرض الملعب، بل أيضاً في سوق المدربين

فريق التحرير by فريق التحرير
يورو 2024

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس أوروبا بكرة القدم “يورو 2024“، تتجه الأنظار ليس فقط إلى المنتخبات المشاركة، بل إلى المدربين الذين يقودونها، والذين يتقاضون رواتب متفاوتة بشكل كبير، تعكس مكانة كل منهم وسمعة المنتخب الذي يشرف عليه.

ويتصدر القائمة المدرب الإنكليزي غاريث ساوثغيت براتب سنوي يبلغ 5.8 مليون يورو، يليه الألماني جوليان ناغلسمان (4.8 مليون يورو)، ثم البرتغالي روبيرتو مارتينيز (4.792 مليون يورو). ويحتل الفرنسي ديدييه ديشامب المركز الرابع بـ 3.8 مليون يورو.

وفيما يليهم، نجد مدربي منتخبات كبرى أخرى مثل الهولندي رونالد كومان والإيطالي لوتشيانو سباليتي، اللذين يتقاضى كل منهما 3 ملايين يورو سنوياً.

ومن اللافت للنظر أن رواتب المدربين تتراجع بشكل ملحوظ بعد المراكز الأولى، حيث يحصل مدرب المنتخب التركي فيتشنزو مونتيلا، على سبيل المثال، على 1.8 مليون يورو، بينما يتقاضى مدرب سويسرا مراد ياكين 1.6 مليون يورو.

ومن بين المفاجآت في القائمة، راتب المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي، الذي لا يتجاوز 1.2 مليون يورو، وهو نفس راتب مدرب أوكرانيا.

ويتقاضى تسعة مدربين رواتب تقل عن مليون يورو، من بينهم مدرب ألبانيا سيلفينيو (750 ألف يورو) ومدرب بولندا ميشال بروبيرز (560 ألف يورو).

رواتب المدربين في يورو 2024
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...