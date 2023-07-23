أعلنت شركة “روابي للطاقة” والشركات التابعة لها، اليوم نجاحها بتحقيق الإغلاق المالي لواحد من أكبر التسهيلات الائتمانية المشتركة في تاريخ السوق السعودية، بقيمة 7.175 مليار ريال متعددة العملات وتشمل الريال السعودي والدولار الأمريكي (“التمويل”).





ونظراً للطلب القوي في السوق، فقد تجاوزت طلبات المشارَكة الحجم المحدد للتمويل بتغطية تفوق 1.33 مرة، مما عزز الثقة باقتصاد المملكة وآفاق نموها الواعدة .

كما يسلط التمويل الضوء على ثقة المستثمرين بشركة “روابي للطاقة” ومجموعة روابي القابضة بشكل عام التي تتحلى بركائز متينة ونقاط قوة استثنائية في قطاع الطاقة وقطاعات أخرى.



ويمثل التمويل، نقطة تحول رئيسية لشركة “روابي للطاقة” التي ابتكرت هيكلاً ناجحاً لاقى قبولاً ملحوظاً في سوق التمويل المشترك، كما يسلط التمويل الضوء على مساعي الشركة لتوسيع قاعدة البنوك والمصارف المشاركة في تمويل عمليات شركة “روابي للطاقة” لتشمل البنوك الإقليمية وجذب السيولة بالدولار الأمريكي على المدى الطويل.





وسيساهم التمويل في تسريع خطط النمو والتوسع الخاصة بالشركة، مدعوماً بإعادة تمويل كافة الالتزامات القائمة وتقديم تمويل إضافي طويل الأجل بالإضافة إلى تسهيلات رأس مال عامل متجددة.





واضطلعت إتش إس بي سي العربية السعودية بدور هيكلة التمويل والمنسق العالمي المشترك والوكيل العالمي ووكيل التسهيلات والاستثمار، بينما قام بنك الخليج الدولي بالمشاركة كممول رئيسي مفوض وبدور المنسق العالمي المشترك ووكيل التسهيلات والضمانات. وانضم لهما كممولين رئيسيين مفوضين كل من البنك السعودي الأول والبنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء وبنك الرياض وبنك الجزيرة ومصرف الراجحي، في حين شارك بنك أبوظبي الأول كممول رئيس.





وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال عبدالعزيز علي التركي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “روابي القابضة” ورئيس مجلس إدارة شركة “روابي للطاقة”: “سعداء بتلقي هذا المستوى من الدعم في تمويلنا الأول المشترك متعدد العملات من قبل مجتمع البنوك المحلي والإقليمي.





ويرسخ هذا التمويل الشراكة القوية التي نتمتع بها مع القطاع المصرفي الذي دعم نمونا على مر السنين ولعب دوراً رئيسياً في تعزيز مكانة ’روابي للطاقة‘ كشركة وطنية رائدة”.





من جانبه قال عثمان إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة “روابي القابضة” والرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب رئيس مجلس إدارة “روابي للطاقة”: “يظهر نجاح هذا التمويل قوة وصلابة شركة ’روابي للطاقة‘، كلاعب رئيس في قطاع خدمات الطاقة، حيث نلتزم بمبادئ الاستدامة والجودة والتقنية في جميع أنشطتنا، كما يقدّم هذا التمويل قنوات تمويل جديدة عالية السيولة و ينوّع قاعدة الممولين، ويُظهر هذا النجاح مستوى الاحترافية والريادة التي تتمتع بها شركة ’روابي للطاقة‘”.





من جهته قال العضو المنتدب لشركة “روابي للطاقة”، أحمد القضيب: “نقوم في ’روابي للطاقة‘ بدور حيوي فعال في دعم قطاع النفط والغاز في المملكة، مع تماشي تام مع أهداف الاستدامة للمملكة.

ومن خلال تطورنا وريادتنا في هذا القطاع والتزامنا بخطط نمونا، سنواصل تحقيق النجاحات والنتائج المتوائمة مع رؤية المملكة 2030، ومن المهم أيضاً الحفاظ على سياسة مالية مرنة وعملية وهيكلة رأس المال بشكل مستدام. ويسهم هذا التمويل في تنظيم تمويلاتنا الحالية وتوفير التمويل المطلوب لمواصلة النمو”





وبدوره قال أحمد آل شّبر، نائب الرئيس للخزينة والاستراتيجية في مجموعة “روابي القابضة”، وعضو مجلس إدارة “روابي للطاقة”: “أكدت المجموعة قدرتها على تمويل عملياتها عبر دورات الاقتصاد، وذلك بفضل مستوى الشفافية والحوكمة الصارمة وسرعة اتخاذ القرار ومرونة الأعمال.

وبعد نجاحنا في أسواق الدين المحلية، نتقدم اليوم خطوة إضافية ونبدأ بترسيخ مكانتنا في أسواق التمويلات المشتركة مع تمويلنا المشترك الأول والمهيكل بطريقة مبتكرة حازت على مستوى مميز من الطلبات وحققت أهدافنا من التمويل.