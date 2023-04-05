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Posted inأخبار أريبيان بزنس

روائي خليجي يطلب اقتراحاً لأسماء أبطاله.. ومسؤول أوربي يشارك باقتراح غريب

كاتب خليجي معروف يطلب من جمهوره اقتراح أسماء أبطال روايته الجديدة ومسؤول في الاتحاد الأوربي يقترح اسمين غربيين ليظهر عدم معرفته بالحضارة العربية وخصوصيتها

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الكاتب الكويتي مشعل حمد

شارك أحد الناطقين الرسميين باسم الاتحاد الأوربي في دعوة كاتب خليجي طالب جمهوره في أحد مواقع التواصل الاجتماعي في اقتراح اسمي بطلي روايته الجديدة.

وقال الكاتب الكويتي مشعل حمد في تغريدة عبر تويتر “احتاج اسم شاب وفتاة لروايتي الجديدة.. ممكن اقتراحاتكم؟” ليتفاعل مع تغريدته الآلاف من متابعيه مقترحين أسماء عربية أو إسلامية شائعة في المنطقة باستثناء أحد المتابعين.

إذ اقترح لويس ميغيل بوينو الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اسمي “ماتياس وأريادنا”، وهما اسمان لا ينتميان إلى المنطقة العربية وهو ما يظهر مدى جهل الناطق الغربي بحضارة المنطقة العربية وخصوصيتها؛ إذ كيف يمكن لكاتب عربي خليجي أن يختار اسمين غربيين لرواية عربية دون أن يكون لهما أي وظيفة معينة تخدم حبكة العمل الأدبي.

من هو الكاتب مشعل حمد؟

هو روائي كويتي وهو كاتب مقالات في مجلة “أسرار” ومجلة “الديرة”، ومقدم برامج اجتماعية في إذاعة “نبض الكويت”، وأحد مؤسسي “دار شغف الشبابية“.

صدر له خمس روايات “وتمضي الحياة”، “قريباً ستمطر”، و”بين اللهم وآمين”، و”بقايا مدينة”، و”لربما خيرة”، وأسس مجلة طلابية ونادٍ إعلامي في “الكلية الأسترالية في الكويت” في العام 2008.

والكاتب مشعل الحمد ناشط على موقع تويتر حيث ينشر تغريدات قصيرة بشكل يومي، ويملك أكثر من 1.1 مليون متابع.

وكان الروائي مشعل حمد أكد في تصريحات صحافية، نشرتها صحيفة “البيان” الإماراتية في فبراير/شباط 2021، أن “كل رواية تصدر عن الكاتب تعبر عن طريقة تفكيره وتحتوي جزءاً من تجربته الحياتية”، وأن “مهمة الكاتب تقديم فكر يلامس قضايا أبنائه (أبناء مجتمعه) واحتياجاتهم بأسلوب جذاب ومصطلحات وتعابير سلسلة”.



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