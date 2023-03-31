رهف القحطاني تقتحم عالم التمثيل عبر مسلسل طاش العودة

فاجأت مشهورة سناب شات السعودية رهف القحطاني متابعي المسلسل الكوميدي السعودي “طاش العودة” بظهورها في أحداث الحلقة الثامنة من المسلسل الأشهر خليجياً والذي تعرضه قناة إم بي سي السعودية (MBC) خلال موسم دراما رمضان الحالي.

وظهرت رهف القحطاني وهي تقود تنظيماً مكوناً من عدد كبير من السيدات يحملن أسلحة رشاشة، ويسعين للسيطرة على الرجال وطردهم من المدينة، وينجحن في نفيهم إلى الصحراء والسيطرة على المدينة.

وقالت رهف القحطاني خلال ظهورها وهي توجه بياناً للتنظيم النسائي “نعلن نحن التنظيم النسائي أن بحوزتنا أسلحة دمار شامل، وطورنا مفاعلاً نووياً قادراً على مسح الجزء الذكري من الوجود، ونأمر جميع الرجال في المدينة بالخروج منها خلال 24 ساعة”.

وأضافت “سنرد على أي مساعدات خارجية ولن نسمح لأحد بالوقوف معهم أو مساعدتهم ولا العزاء عليهم، الموت للرجال، واللعنة على الذكور، والنصر للنساء”.

وخلال المشهد ظهر النجم السعودي ناصر القصبي وهو يتفاعل مع البيان الذي يشاهده وبجواره مواطنه الفنان عبدالله السدحان، وقال الأول “يا ولد إيش قاعد يصير؟”، ليرد عليه السدحان “الحريم تمردوا”.

وشارك عبد الله السدحان صورة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، ظهر فيها معه ناصر القصبي، وتتوسطهم رهف القحطاني، وعلق عليها كاتباً “من كواليس هجرة الرجال”.

ويعود #طاش_العودة -وهو الجزء التاسع عشر من مسلسل طاش ما طاش والذي أنجز برعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية- بنجميه ناصر القصبي وعبدالله السدحان بعد توقفه عن العرض مدة 12 عاماً، ويتناول العمل أبرز القضايا الاجتماعية للمجتمع الخليجي في قالب كوميدي.

وعرض مسلسل #طاش_ما_طاش للمرة الأولى في العام 1993، واستمر بثه خلال تلك الأعوام على القناة السعودية الأولى، لينتقل العام 2005، إلى قناة “MBC”، التي تبثه هذا العام باسم “طاش العودة”.

تركي آل الشيخ يلم شمل بطلي طاش ما طاش بعد قطيعة 12 سنة

كشف الفنان ناصر القصبي قبل بدء شهر رمضان 1444 هـ أن المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ تمكن إقناع عبد الله السدحان وناصر القصبي بضرورة التعاون مجدداً عقب سلسلة خلافات بينهما، وانقطاع المسلسل مدة 12 سنة.

مشروع طاش ما طاش

بدأ إنتاج مسلسل طاش ما طاش الكوميدي في العام 1992، وعرض في 22 فبراير/شباط 1993 الموافق رمضان سنة 1413 هـ، شارك فيه عديد من الممثلين السعوديين والعرب، ويعتبر من أنجح الأعمال التلفزيونية في السعودية والعالم العربي، وقد طلبت مكتبة الكونغرس الأمريكية بعض أجزاء العمل لوضعه في أرشيف المكتبة.

وأخذ اسم المسلسل من لعبة ودية تؤخذ فيها قارورة المشروب الغازي المصنوع من الزجاج فيقوم أحدهم بخضها عدة خضات ليقول لخصمه “طاش أو ما طاش” أي عند فتح القارورة هل تفور ويخرج ما فيها من مشروب خارج القارورة “طاش” أم لا “ما طاش”، فيختار الخصم أحداها فتفتح القارورة والفائز من يصح قوله، وهي لعبة حماسية قد يشترك فيها مجموعة من الأشخاص والكل منهم يدلي برأيه في ذلك.

فكرة المسلسل

بدأت الفكرة من خلال الفنانين عبد الله السدحان وناصر القصبي، والمخرج عامر الحمود، بعد أول موسمين انفصل الثلاثي ليكون الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي بالتعاون مع المخرج عبد الخالق الغانم.

واستمر العمل يعرض على القناة السعودية الأولى من الجزء الأول إلى الجزء الثالث عشر في 2005، ثم انتقل بشكل نهائي إلى MBC منذ 2006 في الجزء الرابع عشر إلى الجزء الثامن عشر والأخير في 2011.

ويحاول المسلسل معالجة قضايا المجتمع السعودي بإطار كوميدي ساخر، فلكل حلقة قصة؛ وعادة ما يفتح الفنانان ناصر القصبي وعبد الله السدحان الباب للجميع بإرسال قصص أو كتابات ويقوم فريق العمل بمعالجتها درامياً بعد الموافقة عليها.