رنا بدر الدين: من هي مغنية الراب التي أثار مقتلها حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي؟

تسبب مقتل مغنية الراب السودانية رنا بدر الدين في حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي لما تتمتع به من جماهيرية كبيرة في الوسط الشبابي الذي اعتاد سماع أغانيها.

من هي رنا بدر الدين؟

تُعد الفنانة الراحلة من أبرز أصوات الراب في السودان، بعد أن ظهرت في الساحة الفنية بلون جديد تعمدت فيه الدمج بين أساليب الموسيقى التقليدية التراثية والحديثة، وفيما يلي ما نعرفه عنها:

الاسم : رنا بدر الدين

مكان الميلاد: السودان

تاريخ الميلاد: تسعينيات القرن الماضي

العمر: العقد الثاني

الجنسية: سودانية

المهنة: عملت مدربة في مركز متخصص للرياضة البدنية في أم درمان. في مطلع العام 2011 كان أول ظهور رسمي لها كمغنية راب عبر إحدى القنوات المحلية

كانت تنشر أعمالها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها “يوتيوب”

تاريخ الوفاة: السبت 17 ديسمبر / كانون الأول 2022

سبب الوفاة: جريمة قتل

مع والدتها

كانت رنا تعيش مع والدتها، بينما والدها متوفى، وقالت والدتها، والتي تعمل محامية، إن ابنتها خرجت من المنزل قبل 10 أيام لزيارة صديقتها التي كانت ستجري عملية في العين، ولم تأخذ معها سوى بعض الملابس. ولديها شقيق يعيش في السعودية. والذي نعاها عبر صفحته قائلا: “توفيت اليوم أختي الحبيبة رنا بدرالدين. ربنا يرحمها ويغفر ليها ويتقبلها قبولا حسنا ويسكنها فسيح جناته يا أرحم الراحمين. لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

الحادث

قالت الشرطة إن رنا تعرضت للضرب بآلة صلبة، وبالتحريات اتضح أن ابن مالك الشقة المفروشة التي كانت تقيم بها هو الجاني، وفيما يلي تفاصيل الواقعة:

تلقت الشرطة بلاغًا عاجلًا من أحد المواطنين، بعثوره على جثة لفتاة داخل إحدى الشقق بمقر سكنه بحي الأملاك بالخرطوم بحري.

انتقلت الشرطة إلى المكان، واتضح أن مكان الحادث عبارة عن شقة مفروشة بعمارة سكنية.

عثرت الشرطة على جثة لفتاة في العقد الثاني من عمرها، ملقاة على الأرض خلف باب الشقة مباشرةً، وتسيل منها دماء كثيرة وتوجد آثار اعتداء ظاهرية في منطقة الوجه.

أمرت الشرطة الفريق المختص بتصوير ورفع البصمات وجمع المُخلّفات من مسرح الجريمة، ورفعت الجثمان إلى قسم الشرطة لتكملة الإجراءات القانونية قبل إحالته إلى التشريح لمعرفة أسباب الوفاة.

باستجواب الشاكي، ذكر أن العقار يخصه، وأن الشقة مكان وقوع الجريمة مخصصة لابنه وهو غير متزوج، ومنذ أيام قام ابنه بتأجير الشقة لفتاتين، غادرت إحداهما، وبقيت الأخرى، وقال إن ابنه هو من أبلغه بانبعاث رائحة كريهة ودماء سائلة من داخل الشقة

اعترف الجاني بأن الحادث وقع إثر مشادة كلامية حادة بينه وبينه المجني عليها رنا بدر الدين، ضربها على إثرها بقطعة خشب في وجهها ورأسها

الوصية

وعبر الآلاف من المغردين والمدونين عن حزنهم ومواساتهم ودعواتهم لمغنية الراب رنا بدر الدين ومواساة أهلها. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فى السودان، وصية منسوبة لها، فى منشور سابق، طلبت فيها من جمهورها الدعاء لها حال تعرضت لمكروه أو حدث لها شيء وطالبت من محبيها ذكرها دائما بالخير.