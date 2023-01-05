رمضان يبدأ في 23 مارس وفقاً للحسابات الفلكية

تشير الحسابات الفلكية إلى أن بدء شهر رمضان المبارك للعام الهجري الحالي 1444، الموافق 2023 للسنوات الميلادية سيكون في 23 آذار/مارس القادم، وأن اليوم الأوّل من عيد الفطر الموافق مطلع شهر شوّال سيكون في 21 نيسان/أبريل.

ورمضان هو الشهر التاسع بحسب تسلسل الأشهر الهجرية ويتكون من 29 أو 30 يوماً.

وقال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات الفلكية، “ومن المتوقع أن يبدأ الشهر الفضيل هذا العام في 23 آذار/مارس وسيكون لمدة 29 يوماً. وسيكون عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل”.

وأشار إلى أن معظم الدول الإسلامية والعربية ستبدأ الصوم في نفس اليوم، لكن اليوم الأخير من شهر رمضان قد يكون مختلفاً في بعض البلدان حيث سيكون من الصعب في بعض المناطق رؤية القمر”.

وكشف أن المقيمين في الإمارات سيصومون حوالي 14 ساعة في اليوم.

ويعتمد نظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي:

محرم صفر ربيع أول ربيع ثاني جمادي أول جمادي ثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة

وستقوم السلطات المختصة بتحري هلال شهر رمضان المبارك في 29 شعبان.

وتختلف رؤية هلال رمضان من بلد إلى آخر، حيث تعتمد دول عربية وإسلامية على الرؤية بالمنظار، بينما تلجأ دول أخرى إلى الحسابات الفلكية، وهناك من يعتمد على الرؤية بالعين المجردة.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد أعلن مؤخراً مواعيد العطلات للقطاعين العام والخاص في الدولة. وفقا لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي نشرته حكومة الإمارات، وفيما يلي قائمة العطلات الباقية لهذا العام:

عيد الفطر: أربعة أيام من 29 رمضان إلى 3 شوال 1444(*)

يوم عرفة وعيد الأضحى: أربعة أيام من 9-12 ذو الحجة 1444 (*)

رأس السنة الهجرية يوم واحد (في 1 محرم 1445) 21 يوليو 2023 (*)

المولد النبوي الشريف يوم واحد (12 ربيع أول 1445) 29 سبتمبر 2023 (*)

اليوم الوطني: يومان، 2-3 كانون الأول/ديسمبر

* تعتمد المناسبات الإسلامية على رؤية الهلال، وقد تختلف تواريخها الميلادية بحسب الرؤية