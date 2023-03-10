رمضان في الإمارات، دبي تعلن دوام المدارس

من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في دولة الإمارات في 23 آذار / مارس الجاري وينتهي في 21 نيسان / أبريل المقبل.

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي اليوم الجمعة مواعيد الدوام المدرسي خلال شهر رمضان وفق المقتضيات الآتية:

يجب أن توفر المدارس خمس ساعات كحد أقصى من وقت التدريس.

يجب على المدارس إنهاء التدريس أيام الجمعة بحلول الساعة 12 ظهراً لأداء صلاة الجمعة.

الطلاب الصائمون معفيون من المشاركة في فصول التربية البدنية، إذا طلبوا ذلك.

الواجبات المنزلية وتوقعات المراجعة التي يجب إعادة النظر فيها أيضًا وخفضها.

وتوقعت جمعية الإمارات للفلك أن يبدأ شهر رمضان 2023 يوم الخميس في 23 مارس وعيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل.

وقال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إن عيد الفطر سيكون يوم الجمعة 21 أبريل.

عاجل: باعتماد رؤية الهلال، الخميس 23 مارس 2023م أول أيام شهر رمضان المبارك.



بعض الدول ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 21 مارس، والرؤية يومها مستحيلة.



في حين ستتحرى العديد من الدول الهلال يوم الأربعاء 22 مارس، والرؤية يومها ممكنة.



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كما توقع مركز الفلك الدولي أن يبدأ شهر رمضان في الإمارات في 23 مارس وينتهي في 21 أبريل.

وأكد المركز أن هلال رمضان سيكون مرئيا يوم الأربعاء الموافق 22 مارس الجاري، وبذلك يكون الخميس 23 مارس بداية الشهر الكريم في بعض الدول العربية.

ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان الكريم في الهند وبنغلاديش وباكستان، يوم الجمعة 24 مارس ، حيث لن يكون هلال رمضان مرئياً في هذه البلدان.