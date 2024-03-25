رمضان: شركة عربية وحيدة بين العلامات التجارية العالمية الأكثر ارتباطاً بالشهر الفضيل

فيما تصدرت شركة كوكا كولا قوائم العلامات التجارية العالمية المرتبطة برمضان حصلت شركة المراعي، وهي شركة ألبان سعودية متعددة الجنسيات، على المركز الرابع بنسبة 3.5% من المشاركين، تليها ثلاث علامات تجارية عالمية – نستله، وبيبسي، ونايكي – بنسبة 3.2%. ونال الماليزي يوسف الطيوب بفضل امبراطورية التمور التي يملكها، المرتبة الثامنة.

واختار 8.1% من المشاركين في الاستطلاع العالمي شركة المشروبات العملاقة باعتبارها العلامة التجارية الأكثر ارتباطًا بشهر رمضان وهو ما نشرته Visual Capitalist على هيئة رسم مصور.

على الرغم من كون رمضان شهر يشهد أوقاتا روحانية في المقام الأول، إلا أن النشاط التجاري في قطاعات معينة مثل الغذاء، وتجارة التجزئة، والترفيه – يميل إلى الارتفاع في البلدان ذات الأغلبية المسلمة. ونتيجة لذلك، بدأت بعض العلامات التجارية العالمية ترى هذه الفترة كفرصة لتسويق هويتها، مع التركيز على موضوع التواصل والمجتمع. أجرت تي إم جي TGM Research استطلاعًا للرأي حيث طرحت مجموعة متنوعة من الأسئلة على 9,672 مشاركًا في 15 دولة. واحد منهم شملت الأسئلة:

ما هي العلامات التجارية التي تتبادر إلى ذهنك أولاً عند التفكير في شهر رمضان؟

يذكر أن شركة كوكا كولا أطلقت العديد من الحملات الإعلانية لشهر رمضان في السنوات السابقة، مع التركيز على نشر مفايهم السعادة والود، مستفيدة من قوة التواصل البشري لخلق صورة إيجابية للعلامة التجارية.

وفي المركز الثاني تأتي مجموعة مرجان، وهي شركة عصائر ومشروبات، مع انتشار يضاهي حوالي نصف (4.3%) شركة كوكا كولا.

وفي المركز الثالث، تأتي شركة مشروبات أخرى، فيمتو، التي تأسست عام 1908 في المملكة المتحدة. في عام 1927، أدخلت فيمتو مشروبها الودي إلى الشرق الأوسط، والذي أصبح جزءًا أساسيًا من وجبة الإفطار خلال الشهر الكريم.