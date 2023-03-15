أعلنت القرية العالمية، عن استقبال شهر رمضان الفضيل بباقة متنوعة من الأنشطة والتجارب الثقافية والتراثية التي ستقام احتفاءً بهذا الشهر.

مجلس العالم

تستضيف القرية العالمية مجدداً فعالية “مجلس العالم”، التي تتيح للضيوف فرصة فريدة لاختبار العادات والتقاليد الرمضانية في أجواء تراثية أصيلة، حيث يمكن للضيوف اختيار ما يناسبهم من المأكولات التي يقدمها مجلس العالم أو أي من ال250 منفذاً للطعام من القرية العالمية للاستمتاع بأشهى تجارب الإفطار والسحور. وسيتمكن ضيوف القرية العالمية وعائلاتهم وأصدقائهم من قضاء أمسيات استثنائية مع الباقة المتنوعة من العروض والفعاليات الرمضانية التي تشمل عروض العزف على العود والقانون والتشيلو، بالإضافة إلى فقرات من عروض التنورة.

تجارب التسوق الرمضانية



تعدّ القرية العالمية وجهة مثالية لتسوق مختلف الإكسسورات والديكورات و النكهات الرمضانية لدى أكثر من 3500 منفذ تسوق، حيث يمكن للضيوف زيارة جناح مصر وجناح تركيا وجناح الصنعة لاقتناء أجمل الديكورات والزينة الرمضانية المنزلية، كما يمكنهم العثور على أجود أصناف التمور والحلويات اللذيذة في أجنحة السعودية وسوريا وعُمان. وتعد أجنحة الإمارات واليمن وباكستان والكويت والبحرين وجهات رئيسية لتسوق مختلف أصناف البهارات والتوابل التي تضفي نكهات فريدة على الأطباق الرمضانية. كما يقدم جناح الهند مجموعة واسعة من أواني الطهي المصنوعة من الفخار التي تعرف بقدرتها على الاحتفاظ بجودة الطعام وقيمته الغذائية، وتشكل إضافة رائعة إلى أي مائدة إفطار.

أجواء وديكورات رمضانية ساحرة

ستكتسي القرية العالمية بحلّة رمضانية فريدة خلال الشهر الفضيل بدايةً من الديكورات والزينة التراثية على طول ممشى الاحتفالات إلى الزخارف الشرقية المميزة التي ستضفي طابعاً احتفالياً خاصاً على الليالي الرمضانية في مختلف أرجاء القرية العالمية.

عروض احتفالية

يستضيف المسرح الرئيسي في القرية العالمية على مدار شهر رمضان مجموعة متنوعة من العروض الاحتفالية المستوحاة من أجواء الشهر الفضيل، بما في ذلك عرض أوركسترا أرابيسك المكونة من 30 عازف الذي يقدّم مرتين يومياً. وسيكون الضيوف كذلك على موعد مع عرض عازفة الكمان وعرض كياليدوسكوب الضوؤي.

وسيتم تغيير ساعات العمل خلال شهر رمضان لترحب القرية العالمية بضيوفها من الساعة 6 مساءً وحتى 2 بعد كمنتصف الليل يومياً.