سامر باطر by سامر باطر

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رمضان، 20 ساعة صيام المسلمين في النرويج

سامر باطر by سامر باطر

يصوم أغلب المسلمين في النرويج لأطول فترة هذا العام في شهر رمضان المبارك، وتصل فترة الصوم إلى قرابة 20 ساعة في بعض المدن النرويجية، عدا بلدة اعتمدت تقويم مكة المكرمة ومواعيد الصيام والإفطار فيها.

ورغم إعلان بداية شهر رمضان في الدول الإسلامية إلا أن ساعات الصوم تختلف يوميا فيما بين بلاد المسلمين وبلاد وجودهم فيها في رمضان، لأن ساعات الصيام تتحدد بمواعيد شروق الشمس وغروبها مما يجعل المسلمين الذين يقطنون المناطق الشمالية يصومون عن الطعام والشراب لفترة أطول بكثير من نظرائهم الذين يعيشون بالقرب من خط الاستواء أو حتى في نصف الكرة الجنوبي الذي يحتفل برمضان خلال الشتاء.

ويتعين على المسلمين في شهر رمضان في أوسلو أن يصوموا لمدة 16.5 ساعة تقريبًا، فيما تصل ساعات صيام المسلمين في جاكرتا بإندونيسيا لمدة 13 ساعة و 10 دقائق فقط. أخيرًا ، أما في ملبورن في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية فتكون أقل ساعات الصوم هذا العام وتصل إلى 13 ساعة نهارًا اعتمادًا على اليوم المحدد من شهر رمضان. صحيفة دير شبيجل ذكرت أن مدينة ترومسو في أقصى شمال النرويج اعتمد ساعات الصيام ذاتها في مكة المكرمة وهي (أقل من 14 ساعة ).

تعيش في النرويج جالية مسلمة كبيرة بحوالي 62 ألف نسمة، تتألف من الباكستانيين والصوماليين و السوريين و العراقيين والمصريين ويتوفر في النرويج ما يزيد عن 40 مسجدا ومركزا إسلامية، تشهد كثيرا منها دروسا خلال شهر رمضان، وتقام فيها صلاة التراويح حيث يجتمع المسلمون بشتى مشاربهم وأصولهم، كما يكثر في البلد حفظة القرآن خاصة من الجالية الباكستانية والصومالية.

https://arabic.arabianbusiness.com/abnews/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%b3-4-%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1
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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...