رقم قياسي للأصول الأجنبية في مصرف الإمارات المركزي

أظهرت أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، أن إجمالي الأصول الأجنبية لديه تجاوزت حاجز 597 مليار درهم (163 مليار دولار) في نهاية تموز/يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وأوضحت الإحصائيات التي نشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 0.92% إذ بلغت 597.53 مليار درهم في نهاية تموز/يوليو 2023، بعدما كانت 592.11 مليار درهم في اخر حزيران/يونيو الماضي.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 21% أو ما يوازي 103.6 مليارات درهم مقارنة بنحو 493.85 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 36.6% مقابل 437.37 مليار درهم خلال تموز/يوليو 2022، بزيادة تعادل نحو 160.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وأوضح المصرف المركزي، في تقرير الميزانية العمومية لشهر تموز/يوليو 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.67% لتصل إلى 653.78 مليار درهم في نهاية الشهر، مقارنة بنحو 649.42 مليار درهم في حزيران/يونيو السابق عليه، بزيادة تعادل 4.36 مليار درهم خلال شهر.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 32% أو ما يعادل 158.2 مليار درهم مقابل نحو 495.54 مليار درهم في تموز/يوليو 2022، بينما زادت منذ بداية العام الجاري بنحو 18.3% مقارنة بما قيمته 552.5 مليار درهم في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 101.2 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولي من 2023.

وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 275.23 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في تموز/يوليو الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 218.15 مليار درهم، و125.39 مليار درهم للودائع، و3.03 مليار درهم للقروض والسلف، و31.98 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 302.37 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 196.83 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و130.62 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة، و13.23 مليار درهم رأس المال