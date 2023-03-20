رقم قياسي في السعودية، 120 مليون زائر للفعاليات الترفيهية

أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أنه بدعم وتمكين من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استقبلت الفعاليات الترفيهية التي أقامتها الهيئة منذ عام 2019 حتى الربع الأول من العام الحالي 2023، أكثر من 120 مليون زائر، وهو رقم قياسي يأتي تتويجًا لدعم سمو ولي العهد لهذا القطاع الحيوي والواعد.

وبين المستشار أن هذه الأرقام تعد جُزءًا مما أنجزته الهيئة خلال هذه الفترة؛ حيث نظّمت أكبر مسابقة للقرآن الكريم والأذان على مستوى العالم، كما أصدرت 11136 ترخيصاً لمختلف الأنشطة الترفيهية، والأنشطة المساندة بعد إطلاق منظومة التراخيص الجديدة في عام 2019 لـ9 أنشطة ترفيهية ومساندة؛ في حين تم الترخيص لـ470 وجهة ترفيهية في أكثر من 42 مدينة ومحافظة في المملكة، والتصريح لأكثر من 1402 مطعم في 50 مدينة ومحافظة في المملكة بأكثر من 3728 تصريحاً، إضافة إلى الترخيص لأكثر من 3738 منشأة في مجالات الأنشطة الترفيهية والمساندة.

وبين آل الشيخ أن الفعاليات بلغت خلال الفترة المذكورة 8732، ما بين فعالية وعروض ترفيهية وعروض حية في المطاعم والمقاهي، منوهاً إلى أن عدد أيام الفعاليات بلغ أكثر من 76 ألف يوم فعالية؛ شملت أكثر من 1381 حفلة غنائية.



وأُقيمت منذ 2019 حتى الربع الأول من العام الحالي، أكثر من 82 مسرحية بما يُقارب أكثر من 350 عرضاً مسرحياً، كما تم تمكين أكثر من 6610 مواهب من المؤدين للمشاركة في الفعاليات والعروض الحية في المطاعم والمقاهي، وإقامة واحد من أهم المهرجانات الفنية المهتمة بصناعة الترفيه (Joy Awards) بثلاث نسخ، فضلًا عن تنظيم أحد أهم مهرجانات العزف على العود في العالم بجوائز غير مسبوقة بثلاث نسخ، إضافة إلى بطولة شطرنج كبيرة وبطولتي لعبة البلوت (الكوتشينة).

وعلى صعيد كرة القدم تمت إقامة بطولة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين، وكأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز، وكأس موسم الرياض بين باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر، كما نظمت أيضًا بطولة الجمال للخيل العربي، وأكثر من 50 معرضاً لمختلف المجالات منها الأنيميشن، والجيمز، والسيارات والمجوهرات، وأنا عربية، والألعاب وغيرها.

ونوه آل الشيخ إلى رعاية الهيئة العديد من البرامج التلفزيونية والمسلسلات ومنها رامز، وطاش ما طاش، وسعودي آيدول، ومسرحية بودي جارد، إضافة إلى إقامة أكثر من 12 أمسية شعرية، وتنظيم أكثر من خمسة عروض للمصارعة الحرة WWE، كما تم إنشاء استوديو مرواس الأكبر في العالم والأحدث تجهيزًا للتسجيل الموسيقي والبرودكاست والتصوير السينمائي الذي يضم 22 ستوديو في مبنى واحد، والحاصل على شهادة أفضل استوديو في العالم من جينيس للأرقام القياسية.

ولفت آل الشيخ إلى حصول الهيئة على العديد من شهادات جينيس للأرقام القياسية؛ مما ساهم بخلق عدد كبير جداً من الوظائف المباشرة وغير المباشرة.