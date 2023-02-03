سامر باطر by سامر باطر

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فيديو رقصة زفاف، تعيد التساؤل حول أصول الإيرلنديين من العراق

زفاف إيرلندي وعراقي تظهر لقطات منه ما يعيد للأذهان قرابة محتملة بين الشعبين !
سامر باطر by سامر باطر

انتشرت مؤخرا لقطات على منصة تيك توك تظهر تناغما كبيرا بين إيقاع عراقي ورقصة (أقرب للدبكة) إيرلندية تطابقا تاما تقريبا بين الاداء والموسيقى العراقية، الأمر الذي يعيد للأذهان صلات محتملة بين البلدين.

@heyitshelenhaych

Love a fusion!!! As much as I love weddings hehe #wedding #drums #middleeasternwessing

♬ original sound – Helenhanna

يذكر أن دراسة جينية قبل سنوات أظهرت من تحليل عينات الدي إن إي للإيرلنديين أن أصولهم تعود للهلال الخصيب حين هاجر المزارعون في العصر الحجري صوب إيرلندا.

واكتشف علماء من كلية ترينتي في دبلن سنة 2015 أدلة على أن أصل الايرلنديين من الهلال الخصيب في الشرق الأوسط واستندوا إلى جينات عمرها 5000 سنة في عظام فلاحة استُخرجت من مدفن قرب مدينة بلفاست في ايرلندا الشمالية ورفات ثلاثة رجال عاشوا قبل 3000 و4000 سنة.

وأظهر تحليل جينوم المرأة والرجال الثلاثة مع أدلة من علوم الآثار أن الجماعات التي هاجرت من الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية لتستقر في ايرلندا لم تتنافس مع الايرلنديين الأصليين بل أصبحت هي نفسها ايرلندية. فريق العلماء من كلية ترينتي في دبلن وزملاؤهم من جامعة كوينز بلفاست ألمحوا إلى أن أكبر ما حدث من تغيرات في أوروبا في فترة ما قبل التاريخ هما ظهور الزراعة وتقدم صناعة التعدين وان هذه لم تكن تغيرات ثقافية فحسب بل اوجدت دما جديدا ايضا من خلال تلك الهجرات.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...