فيديو رقصة زفاف، تعيد التساؤل حول أصول الإيرلنديين من العراق

انتشرت مؤخرا لقطات على منصة تيك توك تظهر تناغما كبيرا بين إيقاع عراقي ورقصة (أقرب للدبكة) إيرلندية تطابقا تاما تقريبا بين الاداء والموسيقى العراقية، الأمر الذي يعيد للأذهان صلات محتملة بين البلدين.

يذكر أن دراسة جينية قبل سنوات أظهرت من تحليل عينات الدي إن إي للإيرلنديين أن أصولهم تعود للهلال الخصيب حين هاجر المزارعون في العصر الحجري صوب إيرلندا.

واكتشف علماء من كلية ترينتي في دبلن سنة 2015 أدلة على أن أصل الايرلنديين من الهلال الخصيب في الشرق الأوسط واستندوا إلى جينات عمرها 5000 سنة في عظام فلاحة استُخرجت من مدفن قرب مدينة بلفاست في ايرلندا الشمالية ورفات ثلاثة رجال عاشوا قبل 3000 و4000 سنة.

وأظهر تحليل جينوم المرأة والرجال الثلاثة مع أدلة من علوم الآثار أن الجماعات التي هاجرت من الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية لتستقر في ايرلندا لم تتنافس مع الايرلنديين الأصليين بل أصبحت هي نفسها ايرلندية. فريق العلماء من كلية ترينتي في دبلن وزملاؤهم من جامعة كوينز بلفاست ألمحوا إلى أن أكبر ما حدث من تغيرات في أوروبا في فترة ما قبل التاريخ هما ظهور الزراعة وتقدم صناعة التعدين وان هذه لم تكن تغيرات ثقافية فحسب بل اوجدت دما جديدا ايضا من خلال تلك الهجرات.