رفع 92 ألف طن من النفايات بـ”المشاعر” في مكة المكرمة

تشهد مكة المكرمة هذه الفترة نشاطاً يقوده 7.2 ألف عامل، في عمليات النظافة ورفع المخلفات والنفايات والعمل على معالجتها، وإعادة تدوير بعضها للاستفادة منها، بهدف الوصول إلى بيئة أكثر صحة.

حيث شرعت أمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ خطتها التشغيلية لأعمال النظافة بالمشاعر المقدسة لمرحلة ما بعد موسم الحج، بتخصيص 14 ألف عامل وسائق ومراقب ومشرف لأعمال النظافة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن إجمالي وزن النفايات التي تم رفعها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حتى يوم أمس الأول، بلغ أكثر من 92.5 ألف طن، بخلاف النفايات المخزنة في الصناديق الكهربائية الضاغطة والمخازن الأرضية، حيث كانت الأمانة قد عمدت إلى توفير منظومة تخزين مؤقتة للنفايات.

وأضاف أنه تم توفير 1.1 ألف صندوق ضاغط للنفايات، يستوعب من خلاله الصندوق الواحد حوالي 8 أطنان، إضافة الى أكثر من 100 مخزن أرضي بطاقة استيعابية 25 طنا للمخزن الواحد، إضافة إلى تشغيل 6 محطات تنظيف انتقالية متاخمة للمشاعر، وتوزيع 9 شاحنات نظافة ضاغطة لدعم منظومة أعمال النظافة العامة خلال الحج.

وأبان أن 7.2 ألف عامل تم تخصيصهم للعمل بالمشاعر، كما تم توفير حوالي 950 معدة وآلية مختلفة الأحجام والاستخدامات، تم تخصيص 438 منها للمشاعر المقدسة، مؤكدًا أن هذه المرحلة اعتمدت على استمرارية العمل حتى نهاية شهر ذي الحجة.

وأشار المتحدث الرسمي بحسب “وكالة الأنباء السعودية” إلى أنه تم تقسيم مناطق العمل في هذه المرحلة إلى عدة قطاعات لتسهيل عملية تنفيذ الخدمات، مثل منطقة الجمرات، وجنوب مزدلفة، وشمالها، والمشعر الحرام، ومركز صدقي، والساحة الجنوبية، والبيعة، والساحة الشمالية، والخيف، والضيافة، وغيرها.

جمع فائض وسائد ( مخدات ) الحجاج من المخيمات

من جهة أخرى أطلق المركز الوطني لإدارة النفايات (مون)، مبادرة “رحال” بالتعاون مع شركة “تدويم” وهي شركة غير ربحية تعمل على تمكين المجتمع من عيش حياة في بيئة أكثر صحة، و تهدف المبادرة للاستفادة من فائض الوسائد المستخدمة من قبل الحجاج وإعادة تدويرها إلى منتجات صديقة للبيئة لتقليل إنتاج النفايات وهدر الموارد، بعد نقلها للمعامل المتخصصة .

وتستهدف المبادرة جمع فائض الوسائد ( المخدات ) بإجمالي 300 ألف وسادة من مخيمات الحجاج في مشعر مزدلفة وذلك بهدف إعادة تدويرها وتقليل إنتاج النفايات وهدر الموارد.

وتتم هذه المبادرة من خلال عدة مراحل تبدأ بجمع الوسائد من مخيمات الحجاج فرز الوسائد حسب الجودة، ثم بخطوط الإنتاج، ثم البيع والتبرع .