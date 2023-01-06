رفع كلفة مكافآت طيران الإمارات

شارون بنجامين- أريبيان بزنس: أكد متحدث من طيران الإمارات لأريبيان بزنس أن برنامج الولاء سكاي واردز، سيصبح أكثر كلفة لدى الترقية إلى درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى.

وقال المتحدث باسم طيران الإمارات:” تماشياً مع ظروف السوق الحالية ، أصبح سكاي واردز طيران الإمارات يستدعي زيادة في أميال سكاي واردز المطلوبة لمكافآت الترقية والمكافآت الكلاسيكية للحجز في درجة الأعمال والدرجة الأولى، وستُدخل الزيادة تدريجياً على تذاكر المكافآت عبر شبكة طيران الإمارات بين 22 ديسمبر 2022 وحتى 31 يناير 2023.

وأضاف المتحدث أنه ستتم زيادة فرص كسب أميال سكاي واردز المكافأة لجميع أعضاء البلاتين والذهبية والفضية المسافرين مع طيران الإمارات. “على جميع رحلات طيران الإمارات المحجوزة اعتبارًا من 31 يناير 2023 فصاعدًا ، سيكسب أعضاء سكاي واردز البلاتينيوم 100٪ إضافية من الدرجة الاقتصادية المرنة + أميال المكتسبة على مسار معين (زيادة من 75٪) ؛ سيكسب أعضاء سكاي واردز الذهبية 75٪ من الدرجة الاقتصادية المرنة + الأميال المكتسبة على مسار معين (زيادة من 50 في المائة) ؛ وسيكسب أعضاء سكاي واردز الفضية 30 في المائة من الدرجة الاقتصادية المرنة + الأميال المكتسبة على طريق معين (زيادة من 25 في المائة) “.

يمكن للمسافرين من خلال استخدام حاسبة الأميال في برنامج سكاي واردز طيران الإمارات ، معرفة عدد الأميال التي يمكن أن تكلفها المكافأة. ومع ذلك ، لم يتم بعد تحديث حاسبة الأميال بالتغييرات الأخيرة حيث تُظهر عمليات البحث عن الجوائز الآن تكاليف جوائز أعلى.