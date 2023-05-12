أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي (هدف) تحسينات جديدة على منتج دعم ضيافة الأطفال (قرة) من خلال تطوير الآلية الخاصة بالمنتج لتعظيم استفادة العاملات السعوديات وتحفيزهن ورفع نسب مشاركتهن في سوق العمل ودعم استقرارهن الوظيفي والأسري.

وتضمنت التحسينات الجديدة تغطية 50 بالمئة من التكلفة الشهرية لمركز ضيافة الأطفال، على أن لا يتجاوز مبلغ الدعم 1600 ريال (427 دولار) لكل طفل من أطفال الموظفة؛ وذلك خلافاً لما كان سابقاً حيث كان الصندوق يساهم بتغطية 800 ريال (213 ريال) من تكلفة ضيافة الأطفال بحد أقصى طفلين في السنة الأولى من الدعم؛ في حين أصحبت مدة الدعم مفتوحة في التحسينات الجديدة وغير محددة بعدد سنوات وتقاس بعمر الطفل من 0-6 سنوات على عكس ما كان سابقاً حيث كانت مدة الدعم أربعة أعوام.

انضمي الآن عبر منتج #دعم_ضيافة_الأطفال (#قرة) المقدم من #هدف واطمئني على أطفالك خلال ساعات عملك.#نحسن_لنمكن — صندوق تنمية الموارد البشرية | هدف (@HRDFKSA) May 11, 2023

ونصت التحسينات الجديدة لمنتج دعم ضيافة الأطفال (قرة) على عدم وجود حد أعلى للأطفال لاستفادة الموظفة من الدعم وذلك خلافاً للآلية السابقة والتي تقتضي بحد أقصى طفلين للاستفادة من المنتج.

أم موظفة؟



بادري وسجلي في #دعم_ضيافة_الأطفال (#قرة) واستفيدي من الدعم المخصص لكل طفل من أطفالك حتى عمر 6 سنوات. #نحسن_لنمكن — صندوق تنمية الموارد البشرية | هدف (@HRDFKSA) May 10, 2023

وتأتي التحسينات وجوانب التطوير على منتج “قرة” انعكاساً لإعادة تصميم البرامج وفق استراتيجية الصندوق الجديدة؛ إضافة إلى عقد عدد من ورش العمل مع عدة قطاعات في سوق العمل والغرف التجارية في مختلف مناطق السعودية والاستماع لملاحظات ومقترحات المستفيدات من المنتج وأصحاب الأعمال.

ويسعى الصندوق إلى إجراء التحسينات والتعديلات على كافة منتجاته دون استثناء؛ إيماناً منه بأهمية تنمية رأس المال البشري من خلال تحقيق الاستفادة من منتجاته بين أوساط أبناء وبنات الوطن، ورفع نسب مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين النوعي، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.

وتمت إعادة تصميم برامج “هدف” لينبثق منها ثمانية برامج رئيسية، منها برنامج التمكين الذي يهدف إلى توفير الدعم اللازم للعاملين في القطاع الخاص لضمان استقرارهم وظيفياً وتحقيق الاستدامة. ويمكن التسجيل في منتج دعم ضيافة الأطفال (قرة) من خلال الرابط HRDF.org.sa.