رفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار لرقم قياسي جديد

رفع مصرف سورية المركزي اليوم الثلاثاء سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار إلى 7350 ليرة وهو رقم قياسي جديد.

وأصدر مصرف سوريا المركزي صباح اليوم نشرته الجديدة بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية (التجارية، الحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية) لتكون العملة الأمريكية 7350 ليرة سورية، واليورو 8123.96 ليرة، والريال السعودي 1959.76 ليرة، والدرهم الإماراتي 2001.52 ليرة والجنيه المصري 237.86 ليرة والروبل الروسي 90.4 ليرة.

وارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 7820 ليرة للشراء و7770 ليرة للبيع.

ويعتمد معظم السوريون على السوق السوداء حيث ترسل حوالاتهم من الخارج إلى شركات ومكاتب صيرفة في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا؛ حيث تسيطر الإدارة الذاتية الكردية والاحتلال الأمريكي، ولتقوم تلك المكاتب والشركات بدورها في تحويل الحوالاتات الخارجية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

ويعاني السوريون من تفاوت كبير بين الدخل والإنفاق ومن مستويات فقر غير مسبوقة، في ظل تداعيات الحرب المستمرة منذ العام 2011 والعقوبات الغربية والفساد المستشري الذي تعمق منذ الإثني عشرة سنة الماضية.